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Путин поздравил хоккеиста Овечкина с рекордом

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Президент РФ Владимир Путин поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина, нападающего американского «Вашингтон кэпиталз», с историческим рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин назвал рекорд Овечкина выдающимся. Президент обратил внимание, что в насыщенной спортивной карьере российского хоккеиста – «победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея».

«Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами», – подчеркнул Путин, пожелав спортсмену здоровья, удачи и боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте.

6 апреля Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, чем побил рекорд канадца Уэйна Гретцки. Таким образом, российский хоккеист стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Прежде «вечный рекорд» Гретцки оставался не удавалось превзойти на протяжении 26 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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