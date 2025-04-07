Путин поздравил хоккеиста Овечкина с рекордом

«Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами», – подчеркнул Путин, пожелав спортсмену здоровья, удачи и боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте.