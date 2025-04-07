Путин поздравил хоккеиста Овечкина с рекордом
Президент РФ Владимир Путин поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина, нападающего американского «Вашингтон кэпиталз», с историческим рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
Путин назвал рекорд Овечкина выдающимся. Президент обратил внимание, что в насыщенной спортивной карьере российского хоккеиста – «победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея».
«Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами», – подчеркнул Путин, пожелав спортсмену здоровья, удачи и боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте.
6 апреля Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, чем побил рекорд канадца Уэйна Гретцки. Таким образом, российский хоккеист стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Прежде «вечный рекорд» Гретцки оставался не удавалось превзойти на протяжении 26 лет.