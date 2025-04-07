Как зарубежные СМИ отреагировали на рекорд Овечкина

«Овечкин по-прежнему великолепен в хоккее. Это неоспоримый факт. Но так же, как в день его драфта, только время могло показать, насколько великим игроком он станет, так и история покажет, насколько великим он в итоге окажется. Когда он разговаривал с журналистами после игры в Финиксе в 2006 г., в которой Овечкин забил свой величайший гол, Гретцки сказал, что это было «очень приятно». «Он феноменальный игрок... Он заслуживает всех похвал, которые получает». Это по-прежнему так. Но точно так же он будет заслуживать и всего остального».