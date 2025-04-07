Как зарубежные СМИ отреагировали на рекорд Овечкина

Как зарубежные СМИ отреагировали на рекорд ОвечкинаРоссийский хоккеист побил рекорд Уэйна Гретцки, забросил свою 895-ю шайбу
Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий в качестве нападающего в «Вашингтон кэпиталз», 6 апреля забросил свою 895-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Таким образом, он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, став лучшим снайпером в истории НХЛ. Прежде рекорд Гретцки считался «вечным» – на протяжении 26 лет никто не мог превзойти его.
«Ведомости» собрали реакцию зарубежных СМИ на новый рекорд, который установил хоккеист из России.
Reuters
«Этот гол стал последним достижением в блестящей карьере, которая неизбежно приведет Овечкина в Зал хоккейной славы в первый же год его участия в нем. Игра была остановлена на несколько минут, пока лига чествовала его достижение». <…>
На протяжении всей своей карьеры Овечкин добивался успеха, занимая свою фирменную позицию у левого круга вбрасывания в большинстве, и он снова использовал эту выигрышную формулу, чтобы забить рекордный гол. Его фирменное чувство юмора проявилось в том, что он поблагодарил соотечественника Сорокина за то, что тот пропустил рекордный гол и занял место в анналах хоккейной истории. «Спасибо Илье Сорокину, – сказал он. - Люблю тебя, брат».
The Washington Post
«Неизменным образом 895-го гола в карьере Александра Овечкина, завершившего его погоню за рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ и поместившего его имя на вершину списка самых знаменитых голов лиги, станет его скольжение по льду на животе, в котором он проявил ликующую радость ребенка, несмотря на свои 39 лет.
Вот и все. Он сделал это. Больше не будет вопросов «если». В последние годы эти вопросы сменились на «когда», а затем стали более настойчивыми и громкими, как и скандирование его прозвища везде, где появлялись «Вашингтон кэпиталз». Одним фирменным взмахом клюшки из верхней части левого круга вбрасывания в большинстве Овечкин стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ, забив гол с того места, где он создал свою легенду, и достигнув своего величайшего достижения».
The Athletic
«Этот момент стал свидетельством двух вещей: многолетней, неустанной результативной игры Овечкина и его результативного броска в конце карьеры, который взбудоражил спорт, побив один из величайших рекордов, принадлежавший величайшему игроку, и каким-то образом сделав его еще более значимым».
Bloomberg
«С детским восторгом 39-летний мужчина плюхнулся животом на лед, а десятки тысяч болельщиков вокруг него аплодировали и скандировали: «Ови! Ови!» – пока его товарищи по команде спускались со скамейки запасных и окружали его в знак поздравления. <...> Погоня за «Великим восьмым», как его прозвали из-за номера на футболке, привлекла внимание от Северной Америки до родной для Овечкина России, где рекламные щиты и счетчики голов поддерживали его и следили за его успехами. Овечкину помогло то, что его команда в этом сезоне – одна из лучших в НХЛ, вопреки ожиданиям».
The Wall Street Journal
«Теперь, два десятилетия спустя, эти две знаковые фигуры [Овечкин и Гретцки] стоят на вершине чартов всех времен. То, что это величайшие бомбардиры, которых когда-либо видела НХЛ, уже давно не вызывает сомнений. Столь же несомненно и то, что следующие два десятилетия хоккейные болельщики проведут в спорах о том, кто из них на самом деле был более великим <...> «Я думаю, что Ови по праву станет величайшим бомбардиром в истории из-за вратарской игры, с которой ему пришлось столкнуться», – сказал хоккейный вратарь Германии Олаф».
The Guardian
«Овечкин по-прежнему великолепен в хоккее. Это неоспоримый факт. Но так же, как в день его драфта, только время могло показать, насколько великим игроком он станет, так и история покажет, насколько великим он в итоге окажется. Когда он разговаривал с журналистами после игры в Финиксе в 2006 г., в которой Овечкин забил свой величайший гол, Гретцки сказал, что это было «очень приятно». «Он феноменальный игрок... Он заслуживает всех похвал, которые получает». Это по-прежнему так. Но точно так же он будет заслуживать и всего остального».
Le Figaro
«39-летняя российская звезда нанесла дальний удар в 12:34 в конце второго периода, прежде чем, вне себя от радости, нырнуть на лед, чтобы отпраздновать свой подвиг под аплодисменты публики. Затем игра была прервана для быстрой церемонии, в которой приняли участие бывший и новый рекордсмен. «Я знаю, как сложно забить 894 гола, 895 – это действительно особенное событие. Я поздравляю Алекса. Говорят, что рекорды ставятся для того, чтобы их побили, но я не знаю, кто забьет больше голов», – подчеркнул Уэйн Гретцки, прежде чем пожать Овечкину руку в знак передачи.
Затем герой дня выступил со смирением: «Какой день! Как я все время говорю, это командный вид спорта. И если бы не мои товарищи по команде, мои тренеры, мои болельщики, я бы никогда не побил этот рекорд. Спасибо всем, я люблю вас». Этот мифический рекорд казался недостижимым, как недавно вспоминал бывший товарищ Гретцки по команде Люк Робитай: «Десять или даже восемь лет назад любой из нас, игравший во времена Гретцки, сказал бы: «Я не думаю, что это возможно».
Associated Press
«Овечкин нанес почти идеальный бросок с того места на льду, которое определило его выдающуюся карьеру. Когда шайба попала в ворота, он стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ. <...> «Это действительно невероятно», – сказал центральный нападающий Дилан Строум, который отдал голевую передачу Уилсону. «Иногда случаются такие моменты, когда приходится ущипнуть себя, чтобы поверить, что ты действительно в этот момент на льду и празднуешь или участвуешь в этом, и это было потрясающе». <...> Овечкин принял микрофон из рук Гретцки, как эстафетную палочку, передаваемую от одной легенды хоккея к другой. <...> Последовало еще больше криков «Ови!». Их будет еще больше, когда он попытается набрать 900».
CNN
«Прошло много времени, но Алекс Овечкин наконец-то может назвать себя лучшим бомбардиром НХЛ за всю историю. <...> Это был результативный гол, что было вполне уместно – никто в истории НХЛ не забивал больше голов, чем российский нападающий. <...> «Достичь этого рубежа и обогнать Уэйна Гретцки, о чем никто не думал, что это возможно, – это действительно нечто особенное, – сказал Марк Хоу, сын канадского хоккеиста Горди Хоу, в своем заявлении. – Это здорово для тебя, здорово для твоей семьи и здорово для Национальной хоккейной лиги».