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Овечкин забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории НХЛ

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Нападающий «Вашингтон кэпиталз» российский хоккеист Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Таким образом он превзошел рекорд канадца Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

Рекордную шайбу Овечки забил в матче против «Нью-Йорк айлендерс». До этого «вечный рекорд» Гретцки оставался непревзойденным в течение 26 лет.

По итогам игры Овечкин выступил с речью, в которой выразил благодарность команде, тренерам, семье и всем, кто помог ему стать лучшим снайпером в истории НХЛ. «Все вы, болельщики по всему миру, русские, все вы, мы сделали это, парни. Мы это сделали, это войдет в историю», – заявил он.

Рекорды Александра Овечкина
6 апреля нападающий «Вашингтон кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк айлендерс» забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и побил рекорд по количеству голов канадца Уэйна Гретцки, установленный еще в 1999 г. Российский форвард стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Об этом и других достижениях хоккеиста – в галерее «Ведомостей».
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6 апреля нападающий «Вашингтон кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк айлендерс» забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и побил рекорд по количеству голов канадца Уэйна Гретцки, установленный еще в 1999 г. Российский форвард стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Об этом и других достижениях хоккеиста – в галерее «Ведомостей». / Zuma / TASS

НХЛ в честь данного события сменила логотип в своих социальных сетях, в настоящее время на нем изображен Овечкин со спины с поднятой левой рукой и клюшкой в правой.

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил в беседе с ТАСС, что рекорд Овечкина никто не сможет превзойти в ближайшие 100 лет.

«Русский парень, воспитанник советской школы станет недосягаемым в ближайшие 100 лет в плане рекордов. Может, он еще посягнет на совокупное количество голов и в плей-офф, и в регулярке. Я говорил, это рекорды не только хоккея, но и мирового спорта. Это будет зависеть от него», – отметил Фетисов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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