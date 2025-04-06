Овечкин забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории НХЛ
Нападающий «Вашингтон кэпиталз» российский хоккеист Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Таким образом он превзошел рекорд канадца Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ.
Рекордную шайбу Овечки забил в матче против «Нью-Йорк айлендерс». До этого «вечный рекорд» Гретцки оставался непревзойденным в течение 26 лет.
По итогам игры Овечкин выступил с речью, в которой выразил благодарность команде, тренерам, семье и всем, кто помог ему стать лучшим снайпером в истории НХЛ. «Все вы, болельщики по всему миру, русские, все вы, мы сделали это, парни. Мы это сделали, это войдет в историю», – заявил он.
НХЛ в честь данного события сменила логотип в своих социальных сетях, в настоящее время на нем изображен Овечкин со спины с поднятой левой рукой и клюшкой в правой.
Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил в беседе с ТАСС, что рекорд Овечкина никто не сможет превзойти в ближайшие 100 лет.
«Русский парень, воспитанник советской школы станет недосягаемым в ближайшие 100 лет в плане рекордов. Может, он еще посягнет на совокупное количество голов и в плей-офф, и в регулярке. Я говорил, это рекорды не только хоккея, но и мирового спорта. Это будет зависеть от него», – отметил Фетисов.