Овечкин забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории НХЛ

По итогам игры Овечкин выступил с речью, в которой выразил благодарность команде, тренерам, семье и всем, кто помог ему стать лучшим снайпером в истории НХЛ. «Все вы, болельщики по всему миру, русские, все вы, мы сделали это, парни. Мы это сделали, это войдет в историю», – заявил он.