Александр Овечкин забросил 894-ю шайбу в НХЛ и повторил рекорд Уэйна Гретцки

Александр Овечкин забросил 894-ю шайбу в НХЛ и повторил рекорд Уэйна ГретцкиКанадец присутствовал на игре и лично поздравил российского форварда
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» российский хоккеист Александр Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Таким образом он повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.
Рекордная шайба Овечкина была заброшена в третьем периоде домашней игры «Вашингтон Кэпиталз» против «Чикаго Блэкхокс». Гол вывел команду вперед со счетом 4:3.
Гретцки присутствовал на матче. После игры канадец посетил раздевалку «Вашингтон Кэпиталз» и лично поздравил российского форварда.
Среди множества рекордов в НХЛ Овечкин в 2022 г. обошел Гретцки по количеству заброшенных шайб на выезде в истории НХЛ, а в 2024 г. превзошел канадца по количеству голов в пустые ворота за всю карьеру.