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Александр Овечкин забросил 894-ю шайбу в НХЛ и повторил рекорд Уэйна Гретцки

Канадец присутствовал на игре и лично поздравил российского форварда
Ведомости

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» российский хоккеист Александр Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Таким образом он повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Рекордная шайба Овечкина была заброшена в третьем периоде домашней игры «Вашингтон Кэпиталз» против «Чикаго Блэкхокс». Гол вывел команду вперед со счетом 4:3.

Гретцки присутствовал на матче. После игры канадец посетил раздевалку «Вашингтон Кэпиталз» и лично поздравил российского форварда.

Среди множества рекордов в НХЛ Овечкин в 2022 г. обошел Гретцки по количеству заброшенных шайб на выезде в истории НХЛ, а в 2024 г. превзошел канадца по количеству голов в пустые ворота за всю карьеру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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