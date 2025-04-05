В Кремле назвали Овечкина выдающимся российским хоккеистом

4 апреля Овечкин в матче против «Чикаго блэкхокс» забросил свою 894-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, таким образом повторив рекорд по голам Уэйна Гретцки, установленный в 1999 г. На это ему понадобился на один матч меньше (1486), чем канадцу. Гол вывел команду вперед со счетом 4:3.