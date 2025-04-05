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В Кремле назвали Овечкина выдающимся российским хоккеистом

Ведомости

Нападающий «Вашингтон кэпиталз» Александр Овечкин является выдающимся российским хоккеистом. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно же, следим внимательно! Болеем за него! Он выдающийся российский хоккеист», – уточнил Песков.

4 апреля Овечкин в матче против «Чикаго блэкхокс» забросил свою 894-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, таким образом повторив рекорд по голам Уэйна Гретцки, установленный в 1999 г. На это ему понадобился на один матч меньше (1486), чем канадцу. Гол вывел команду вперед со счетом 4:3.

В этом розыгрыше регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести шесть матчей. В следующей встрече 6 апреля хоккейный клуб на выезде сыграет с «Нью-Йорк айлендерс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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