Лукашенко поздравил хоккеиста Овечкина с рекордом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина, нападающего американской команды «Вашингтон кэпиталз», с рекордом по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Я, как человек, влюбленный в хоккей, не могу не гордиться и не радоваться. Молодец. Я от души его поздравляю, пользуясь случаем. Сегодня направим ему поздравление и приветствие. Мы гордимся им», – отметил Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир».
По его словам, этот рекорд трудно будет превзойти. Белорусский глава заметил, что обычно спортсмены ревниво относятся к достижениям друг друга, но в этом случае все радовались рекорду российского хоккеиста.
Свое поздравление Овечкину 7 апреля также направил президент России Владимир Путин. В телеграмме, адресованной хоккеисту, российский лидер назвал его рекорд выдающимся и отметил, что эти спортивные достижения «вошли в летопись отечественной школы хоккея».
6 апреля Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, чем побил рекорд канадца Уэйна Гретцки. Таким образом, российский хоккеист стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Прежде рекорд Гретцки не выходило превзойти на протяжении 26 лет. Нападающий забил рекордную шайбу в матче против «Нью-Йорк айлендерс».