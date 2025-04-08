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Лукашенко поздравил хоккеиста Овечкина с рекордом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина, нападающего американской команды «Вашингтон кэпиталз», с рекордом по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я, как человек, влюбленный в хоккей, не могу не гордиться и не радоваться. Молодец. Я от души его поздравляю, пользуясь случаем. Сегодня направим ему поздравление и приветствие. Мы гордимся им», – отметил Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир».

По его словам, этот рекорд трудно будет превзойти. Белорусский глава заметил, что обычно спортсмены ревниво относятся к достижениям друг друга, но в этом случае все радовались рекорду российского хоккеиста.

Свое поздравление Овечкину 7 апреля также направил президент России Владимир Путин. В телеграмме, адресованной хоккеисту, российский лидер назвал его рекорд выдающимся и отметил, что эти спортивные достижения «вошли в летопись отечественной школы хоккея».

6 апреля Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, чем побил рекорд канадца Уэйна Гретцки. Таким образом, российский хоккеист стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Прежде рекорд Гретцки не выходило превзойти на протяжении 26 лет. Нападающий забил рекордную шайбу в матче против «Нью-Йорк айлендерс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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