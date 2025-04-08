Лукашенко поздравил хоккеиста Овечкина с рекордом

«Я, как человек, влюбленный в хоккей, не могу не гордиться и не радоваться. Молодец. Я от души его поздравляю, пользуясь случаем. Сегодня направим ему поздравление и приветствие. Мы гордимся им», – отметил Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир».