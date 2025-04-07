Экипаж МКС поздравил Овечкина с 895-й шайбой
Российский экипаж МКС поздравил хоккеиста Александра Овечкина с его историческим рекордом – 895 шайбами в регулярных чемпионатах НХЛ. Свое поздравление они записали прямо из космоса.
«Дорогой Александр, сегодня вы не просто преодолели рекорд Уэйна Гретцки. Вы совершили настоящий космический прорыв в мире хоккея. Ваша 895-ая шайба, как ракета, вывела вас на орбиту легенды», – сказали Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков.
Космонавты подчеркнули, что следят за карьерой нападающего вместе с миллионами людей на Земле.
Рекордный гол Овечкин забросил в матче против «Нью-Йорк айлендерс». Прежнее достижение канадца Уэйна Гретцки оставалось недосягаемым на протяжении 26 лет. После матча Овечкин поблагодарил команду, тренеров, семью и болельщиков.
«Все вы, болельщики по всему миру, русские, все вы, мы сделали это, парни. Мы это сделали, это войдет в историю», – заявил спортсмен.
Свое поздравление Овечкину направил президент России Владимир Путин. В телеграмме, адресованной нападающему «Вашингтон кэпиталз», глава государства назвал рекорд Овечкина выдающимся и отметил, что его спортивные достижения «вошли в летопись отечественной школы хоккея».