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Экипаж МКС поздравил Овечкина с 895-й шайбой

Ведомости

Российский экипаж МКС поздравил хоккеиста Александра Овечкина с его историческим рекордом – 895 шайбами в регулярных чемпионатах НХЛ. Свое поздравление они записали прямо из космоса.

«Дорогой Александр, сегодня вы не просто преодолели рекорд Уэйна Гретцки. Вы совершили настоящий космический прорыв в мире хоккея. Ваша 895-ая шайба, как ракета, вывела вас на орбиту легенды», – сказали Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков.

Космонавты подчеркнули, что следят за карьерой нападающего вместе с миллионами людей на Земле.

Рекордный гол Овечкин забросил в матче против «Нью-Йорк айлендерс». Прежнее достижение канадца Уэйна Гретцки оставалось недосягаемым на протяжении 26 лет. После матча Овечкин поблагодарил команду, тренеров, семью и болельщиков.

«Все вы, болельщики по всему миру, русские, все вы, мы сделали это, парни. Мы это сделали, это войдет в историю», – заявил спортсмен.

Свое поздравление Овечкину направил президент России Владимир Путин. В телеграмме, адресованной нападающему «Вашингтон кэпиталз», глава государства назвал рекорд Овечкина выдающимся и отметил, что его спортивные достижения «вошли в летопись отечественной школы хоккея».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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