Экипаж МКС поздравил Овечкина с 895-й шайбой

«Дорогой Александр, сегодня вы не просто преодолели рекорд Уэйна Гретцки. Вы совершили настоящий космический прорыв в мире хоккея. Ваша 895-ая шайба, как ракета, вывела вас на орбиту легенды», – сказали Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков.