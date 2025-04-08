Трамп назвал Овечкина «великим» за установление рекорда в НХЛ
Российский хоккеист, нападающий американской команды «Вашингтон кэпиталз» Александр Овечкин является «великим». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя установленный спортсменом рекорд по забитым шайбам НХЛ.
«Уэйн Гретцки был великим, но у нас есть еще один великий, который только что побил рекорд», – сказал Трамп в ходе выступления в Белом доме (цитата по «РИА Новости»).
Овечкин 6 апреля забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, чем побил рекорд канадца Уэйна Гретцки. Таким образом, российский хоккеист стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Прежде рекорд Гретцки не удавалось превзойти на протяжении 26 лет. Нападающий забил рекордную шайбу в матче против «Нью-Йорк айлендерс».
С установлением рекорды хоккеиста «Вашингтон кэпиталз» поздравил президент РФ Владимир Путин. Глава государства заявил, что это достижение стало «не только вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами».