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Трамп назвал Овечкина «великим» за установление рекорда в НХЛ

Ведомости

Российский хоккеист, нападающий американской команды «Вашингтон кэпиталз» Александр Овечкин является «великим». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя установленный спортсменом рекорд по забитым шайбам НХЛ.

«Уэйн Гретцки был великим, но у нас есть еще один великий, который только что побил рекорд», – сказал Трамп в ходе выступления в Белом доме (цитата по «РИА Новости»).

Овечкин 6 апреля забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, чем побил рекорд канадца Уэйна Гретцки. Таким образом, российский хоккеист стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Прежде рекорд Гретцки не удавалось превзойти на протяжении 26 лет. Нападающий забил рекордную шайбу в матче против «Нью-Йорк айлендерс».

С установлением рекорды хоккеиста «Вашингтон кэпиталз» поздравил президент РФ Владимир Путин. Глава государства заявил, что это достижение стало «не только вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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