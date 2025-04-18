В Кремле рассказали о подготовке к празднованию Пасхи

Часто даты празднования Пасхи у католиков и православных различаются, поскольку они рассчитываются по разным календарям: григорианскому (католики) и александрийской пасхалии (православные). Однако в 2025 г. эти даты совпадут. В последний раз такое произошло в 2017 г.