В Кремле рассказали о подготовке к празднованию Пасхи
В Кремле сообщили о подготовке к празднованию Пасхи. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, праздник встретят в соответствии с традициями православных христиан.
Журналисты поинтересовались, как проходит подготовка и примет ли участие президент России Владимир Путин в праздничном богослужении.
«Как все православные встречают, так и мы встречаем. Вряд ли это должно быть темой нашего общения. Разумеется, все православные соблюдают соответствующие традиции», – отметил Песков.
Пасха – главный праздник христиан, установленный в честь воскресения Иисуса Христа. Это переходящий праздник, дата которого определяется по особой методике, называемой пасхалией. В 2025 г. православные в России будут отмечать Воскресение Христово 20 апреля.
Часто даты празднования Пасхи у католиков и православных различаются, поскольку они рассчитываются по разным календарям: григорианскому (католики) и александрийской пасхалии (православные). Однако в 2025 г. эти даты совпадут. В последний раз такое произошло в 2017 г.