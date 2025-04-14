Пасха: дата, суть и традиции христианского праздника

Пасха: дата, суть и традиции христианского праздникаВ 2025 году православные и католики отметят Воскресение Христово в один день
В 2025 г. один из главных православных праздников – Пасху – отмечают 20 апреля. Этот день объединяет миллионы верующих, напоминая о Воскресении Иисуса Христа. Об истории праздника, его смысле и традициях – в материале «Ведомостей».
Когда отмечается Пасха
Пасха – праздник, дата которого ежегодно меняется, так как рассчитывается по лунно-солнечному календарю. Но есть основные критерии выбора даты. Пасха должна отмечаться в воскресенье, после первого весеннего полнолуния, но не ранее иудейского Песаха.
Часто даты празднования Пасхи у католиков и православных отличаются, поскольку они определяются по разным календарям: григорианскому и александрийской пасхалии соответственно. Однако в 2025 г. эти две даты совпадут. В последний раз такое случалось в 2017 г.
Смысл и история праздника
Пасха – это христианский праздник, посвященный воскресению Иисуса Христа. Он отмечается верующими по всему миру и символизирует победу добра над злом.
Однако изначально этот праздник не был связан с христианством. Его название происходит от древнееврейского слова «Песах», что означает «прохождение мимо», «избавление». В Ветхом Завете так назывался праздник в честь исхода евреев из Египта. Бог наслал на египтян 10 бед (десять казней египетских) в наказание за попытку превратить евреев в рабов и отказ отпускать их. Перед последней, самой страшной ночью, когда, согласно Библии, должны были погибнуть все младенцы, Бог через Моисея дал указание евреям – принести в жертву ягненка и нанести его кровь на дверь. Так ангел смерти «прошел мимо» их домов и спас израильские семьи в роковую ночь. Отсюда и пошло слово «Песах». После этих событий фараон отпустил евреев. До сих пор иудеи чтут этот день.
Позже этот праздник пришел и в христианство. Согласно Новому Завету, распятие Иисуса Христа произошло в период подготовки к иудейской Пасхе. В пятницу, накануне Песаха, Христос, как новый Агнец, был принесен в жертву за грехи мира. Считалось, что Его кровь должна спасти уже не от рабства египтян, а от рабства греха. И на третий день после смерти, в воскресенье, жены-мироносицы обнаружили, что могила Иисуса Христа пуста. Он воскрес и явился им живым. События легли в основу праздника, в ходе которого отмечается Воскресение Иисуса Христа.
Великий пост
Перед Пасхой проходит Великий пост – особое время духовного очищения. Это самый долгий и строгий христианский пост, который длится 48 дней и помогает верующим подготовиться к светлому празднику. В это время христианам запрещается употреблять продукты животного происхождения, злиться, ссориться. Великий пост дает верующим возможность очиститься, стать ближе к Богу. Традиция поста связана с каноническими событиями, описанными в Евангелии от Матфея, где говорилось о том, что Иисус Христос перед началом проповеди сорок дней постился в пустыне. Завершается Великий пост пасхальной ночью.
Сколько длится Пасха
За неделю до Пасхи христиане встречают Вербное воскресенье – один из двунадесятых праздников. Символом являются первые распустившиеся ветки ивовых растений, одно из которых верба – вестница весны.
Сама Пасха празднуется один день. Однако первая неделя после нее называется Светлая седмица. Она отсчитывается с воскресенья до следующей субботы. А первое воскресенье после нее называется Антипасха, так же известная как Красная горка или Фомино воскресенье. В переводе с греческого «анти» означает «вместо». Праздник связан с фигурой апостола Фомы, усомнившегося в том, что Иисус воскрес. Тот уверовал, лишь когда Христос явился ему в первое воскресенье после Пасхи. Кстати, это первый день, когда можно венчаться.
Но на этом Пасха не заканчивается. Она продолжается в течение 40 дней – до Вознесения Господня. В эти дни, согласно писаниям, воскресший Христос находился на земле со своими учениками, укрепляя их веру. В этом году Вознесение приходится на 29 мая.
Празднование Пасхи
В ночь с субботы на пасхальное воскресенье проходит служба. Сначала примерно за час до полуночи в темном храме совершается полунощница. Сам праздник начинается с торжественного колокольного звона – благовеста. А после священнослужители и верующие совершают крестный ход, во время которого обходят храм с иконами и свечами, символизируя путь жен-мироносиц ко гробу. Во главе хода несут крест, Евангелие, хоругви и икону Воскресения. Верующие исполняют пасхальные песнопения. После завершения крестного хода начинается утреня, где настоятель и паства трижды поют: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...» Затем исполняется пасхальный канон святого Иоанна Дамаскина. После этого совершается пасхальная литургия. В конце службы освящается артос – квасной хлеб с изображением Воскресения Христова. Он остается в храме на время Светлой седмицы, а в Светлую субботу раздается верующим.
Символы Пасхи
Главными символами Пасхи уже долгое время являются яйца, куличи и пасхи.
Крашеные яйца. Как правило, на Пасху верующие красят обычное куриное яйцо. Оно является символом возрождения и обновления жизни. Согласно священному преданию, Мария Магдалина преподнесла императору Тиберию яйцо и сказала, что Христос воскрес, но тот не поверил и ответил, что мертвые не воскресают, так же, как и яйцо не может стать красным. После этого яйцо мгновенно покраснело. С тех пор на Пасху яйца красят, и не только в красный цвет, но и в другие, а также украшают специальными наклейками и росписями.
Кулич. Его вид и состав имеют особое значение в христианстве. В православии кулич – это аналог артоса. Кулич, согласно преданиям, ассоциируется с Воскресением Иисуса Христа и его присутствием. Апостолы во время трапезы оставляли специально для Него хлеб.
Сверху на куличе обычно находится сладкая глазурь – как символ радости. А буквы «ХВ» означают известную фразу «Христос Воскресе!».
Творожная пасха. Это десерт, который наиболее распространен именно в православии. Готовится пасха из творога, яиц, масла, сахара и изюма. Творог и мед, по одной из версий, отсылают к библейскому образу обетованной земли, «где течет молоко и мед». Форма десерта символизирует Гроб Господень, а также Голгофу – гору, где был распят Иисус Христос.
Благодатный огонь: символ Пасхи и веры
В Храме Гроба Господня в Иерусалиме, где был погребен, а позже воскрес Иисус Христос, ежегодно в субботу перед Пасхой сходит Благодатный огонь. Считается, что он сходит с неба и символизирует воскресение Христа, Божье присутствие.
В Страстную субботу Патриарх Иерусалимский заходит в Кувуклию (часовню внутри Храма Гроба Господня) и молится в тишине. Затем, как свидетельствует патриарх, в Кувуклии чудесным образом загорается пламя, которым он зажигает лампаду и 33 свечи (возраст Христа на момент распятия). Ожидание огня может занимать от нескольких минут до нескольких часов. Далее патриарх выходит из Кувуклии, зажигает свечи священнослужителей, а потом и других людей, пришедших в святое место. По словам свидетелей, в первые минуты Благодатный огонь не обжигает. Его сошествие считается чудом и знаком того, что Бог не оставил человечество.
Пасхальные традиции
Накануне Пасхи, в Великий четверг, в домах проводят генеральную уборку. Считается, что к празднику нужно подойти очищенным. В субботу перед Пасхой принято освящать куличи, яйца и другие угощения. Около храма организуют специальные столы, за которыми люди выстраиваются рядами, расставляя свои корзинки с угощением. Священник совершает краткий молебен, читает молитвы и затем окропляет пищу святой водой. Освященные угощения не трогают до воскресенья.
Перед Пасхой принято красить и расписывать яйца. Однако пасхальные яйца – не только символ праздника, но и элемент веселья. Например, некоторые играют в «чоканье» яйцами. Двое бьют яйца друг о друга. У кого скорлупа осталась целой – тот победил.
Также православные поздравляют друг друга особым приветствием: «Христос Воскресе! Воистину Воскресе». Часто при этом происходит троекратное целование.