Пасха: дата, суть и традиции христианского праздника

Однако изначально этот праздник не был связан с христианством. Его название происходит от древнееврейского слова «Песах», что означает «прохождение мимо», «избавление». В Ветхом Завете так назывался праздник в честь исхода евреев из Египта. Бог наслал на египтян 10 бед (десять казней египетских) в наказание за попытку превратить евреев в рабов и отказ отпускать их. Перед последней, самой страшной ночью, когда, согласно Библии, должны были погибнуть все младенцы, Бог через Моисея дал указание евреям – принести в жертву ягненка и нанести его кровь на дверь. Так ангел смерти «прошел мимо» их домов и спас израильские семьи в роковую ночь. Отсюда и пошло слово «Песах». После этих событий фараон отпустил евреев. До сих пор иудеи чтут этот день.