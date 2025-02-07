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В РПЦ не поддержали введение выходных дней на Пасху и Троицу

Ведомости

В РПЦ не поддержали введение выходных дней после Пасхи и дня Святой Троицы. Об этом сказал священнослужитель Русской православной церкви (РПЦ) Павел Островский агентству «Москва». Он связал это с тем, что церковные службы в эти дни посещают небольшой процент россиян.

«В храм на такие большие праздники приходит от силы 5% граждан. Остальных, кто в храм не ходит, это как касается? Лучше бы начали ходить в храм. У нас и так много выходных дней», – сказал Островский.

Он отметил, что такие выходные могут стимулировать поездки на дачу, что не представляет ценности. «Поедут на дачу – шашлыки, водочка, нетрадиционные ценности. Зачем нам это надо?» – сказал священнослужитель.

В 2025 г. нерабочими днями стали 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, а также со 2 по 4 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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