В РПЦ не поддержали введение выходных дней на Пасху и Троицу
В РПЦ не поддержали введение выходных дней после Пасхи и дня Святой Троицы. Об этом сказал священнослужитель Русской православной церкви (РПЦ) Павел Островский агентству «Москва». Он связал это с тем, что церковные службы в эти дни посещают небольшой процент россиян.
«В храм на такие большие праздники приходит от силы 5% граждан. Остальных, кто в храм не ходит, это как касается? Лучше бы начали ходить в храм. У нас и так много выходных дней», – сказал Островский.
Он отметил, что такие выходные могут стимулировать поездки на дачу, что не представляет ценности. «Поедут на дачу – шашлыки, водочка, нетрадиционные ценности. Зачем нам это надо?» – сказал священнослужитель.
В 2025 г. нерабочими днями стали 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, а также со 2 по 4 ноября.