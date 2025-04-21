Бывший финдиректор «ВИМ-авиа» Калашникова заочно осуждена на восемь лет
Мещанский суд Москвы заочно приговорил бывшего финансового директора «ВИМ-авиа» Алевтину Калашникову, которая находится в международном розыске, к восьми годам лишения свободы и штрафу в 900 000 руб. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Суд установил, что Калашникова совместно с владельцем авиакомпании Рашидом Мурсекаевым, гендиректором Александром Кочневым и главным бухгалтером Екатериной Пантелеевой в период 2015–2017 гг. закупали нефтепродукты и топливо по завышенным ценам у подконтрольных фирм. Это принесло ущерб «ВИМ-авиа» в размере не менее 117 млн руб. Кроме того, существенный вред был нанесен и другим коммерческим организациям, а также интересам общества и государства. Общая сумма ущерба превышает 892 млн руб., отметили в Генпрокуратуре.
Кроме того, в 2016 г. фигуранты незаконно получили кредиты на сумму 1,6 млрд руб. в коммерческом банке, представив заведомо ложные сведения. В частности, финдиректор организовала изготовление поддельного договора продажи двигателей воздушных судов между «ВИМ-авиа» и зарубежной компанией, а также письма в банк о данной фиктивной сделке.
Суд признал Калашникову виновной в злоупотреблении полномочиями, пособничестве в незаконном получении кредита и совершении валютной операции на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
В декабре 2017 г. Басманный суд Москвы также заочно арестовал совладельца «ВИМ-авиа» Мурсекаева. Он скрылся от органов следствия и был объявлен в международный розыск. В отношении гендиректора и главного бухгалтера авиакомпании в июне 2021 г. Мещанский суд вынес обвинительный приговор. Кочнев получил три года и восемь месяцев лишения свободы, а Пантелеева – 3,5 года.