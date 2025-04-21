Бывший финдиректор «ВИМ-авиа» Калашникова заочно осуждена на восемь лет

Суд установил, что Калашникова совместно с владельцем авиакомпании Рашидом Мурсекаевым, гендиректором Александром Кочневым и главным бухгалтером Екатериной Пантелеевой в период 2015–2017 гг. закупали нефтепродукты и топливо по завышенным ценам у подконтрольных фирм. Это принесло ущерб «ВИМ-авиа» в размере не менее 117 млн руб. Кроме того, существенный вред был нанесен и другим коммерческим организациям, а также интересам общества и государства. Общая сумма ущерба превышает 892 млн руб., отметили в Генпрокуратуре.