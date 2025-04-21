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Бывший финдиректор «ВИМ-авиа» Калашникова заочно осуждена на восемь лет

Ведомости

Мещанский суд Москвы заочно приговорил бывшего финансового директора «ВИМ-авиа» Алевтину Калашникову, которая находится в международном розыске, к восьми годам лишения свободы и штрафу в 900 000 руб. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Суд установил, что Калашникова совместно с владельцем авиакомпании Рашидом Мурсекаевым, гендиректором Александром Кочневым и главным бухгалтером Екатериной Пантелеевой в период 2015–2017 гг. закупали нефтепродукты и топливо по завышенным ценам у подконтрольных фирм. Это принесло ущерб «ВИМ-авиа» в размере не менее 117 млн руб. Кроме того, существенный вред был нанесен и другим коммерческим организациям, а также интересам общества и государства. Общая сумма ущерба превышает 892 млн руб., отметили в Генпрокуратуре.

Кроме того, в 2016 г. фигуранты незаконно получили кредиты на сумму 1,6 млрд руб. в коммерческом банке, представив заведомо ложные сведения. В частности, финдиректор организовала изготовление поддельного договора продажи двигателей воздушных судов между «ВИМ-авиа» и зарубежной компанией, а также письма в банк о данной фиктивной сделке.

Суд признал Калашникову виновной в злоупотреблении полномочиями, пособничестве в незаконном получении кредита и совершении валютной операции на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

В декабре 2017 г. Басманный суд Москвы также заочно арестовал совладельца «ВИМ-авиа» Мурсекаева. Он скрылся от органов следствия и был объявлен в международный розыск. В отношении гендиректора и главного бухгалтера авиакомпании в июне 2021 г. Мещанский суд вынес обвинительный приговор. Кочнев получил три года и восемь месяцев лишения свободы, а Пантелеева – 3,5 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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