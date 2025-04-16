Генпрокуратура хочет конфисковать пять квартир в ОАЭ у коррупционера из МВД

Полицейский, о котором шла речь, – бывший инспектор ДПС Сергей Кузнецов. В декабре 2022 г. Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества и денежных средств на общую сумму порядка 180 млн руб., принадлежащих Кузнецову. Как было установлено, бывший инспектор, его родственники и приближенные к нему лица в период прохождения Кузнецовым государственной службы приобрели более 20 объектов недвижимости и одно транспортное средство. При этом сведений о законности источников дохода, за счет которого приобреталось имущество, представлено не было. В списке конфискованного дорогостоящий дом с земельным участком, квартиры, в том числе расположенные на территории иностранных государств, а также денежные средства в сумме свыше 48 млн руб., более 23 800 евро и $60 000. Как писал «Коммерсантъ», первым зарубежным объектом недвижимости у Кузнецова в 2012 г. стала студия на болгарском курорте. В 2015 г., писала газета, инспектор купил апартаменты в небоскребе Princess Tower в районе Дубай-Марина (это одно из самых высоких зданий в эмирате). В 2016 и 2017 гг. он приобрел еще несколько квартир в Дубае.