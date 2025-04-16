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Генпрокуратура хочет конфисковать пять квартир в ОАЭ у коррупционера из МВД

Генпрокурор Игорь Краснов побывал в ОАЭ с рабочим визитом
Яна Суринская
Генпрокурор Игорь Краснов рассчитывает на содействие коллег в конфискации дубайских квартир полицейского-коррупционера
Генпрокурор Игорь Краснов рассчитывает на содействие коллег в конфискации дубайских квартир полицейского-коррупционера / РИА Новости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов 14–15 апреля посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Тесное взаимодействие с эмиратскими органами юстиции и правоохраны, по словам главы надзорного ведомства, обусловлено в том числе широким кругом международных объединений и организаций, в работе которых принимают участие представители двух стран (Интерпол, различные структуры ООН, БРИКС, «Группа двадцати»).

В ходе одной из встреч с коллегами, состоявшейся 15 апреля, Краснов заявил о необходимости обратить в доход России коррупционное имущество бывшего столичного полицейского. «На прошлой встрече я делился нашим опытом конфискации в доход государства имущества, законность источников приобретения которого не подтверждена чиновниками», – напомнил генпрокурор. Один из таких исков, говорит Краснов, предъявлен к экс-полицейскому, владеющему в Дубае пятью квартирами стоимостью свыше 3 млн дирхамов. Краснов попросил президента управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейда Обайда Абушибса взять на особый контроль документы, которые российская сторона направила в компетентные органы Эмиратов.

Полицейский, о котором шла речь, – бывший инспектор ДПС Сергей Кузнецов. В декабре 2022 г. Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества и денежных средств на общую сумму порядка 180 млн руб., принадлежащих Кузнецову. Как было установлено, бывший инспектор, его родственники и приближенные к нему лица в период прохождения Кузнецовым государственной службы приобрели более 20 объектов недвижимости и одно транспортное средство. При этом сведений о законности источников дохода, за счет которого приобреталось имущество, представлено не было. В списке конфискованного дорогостоящий дом с земельным участком, квартиры, в том числе расположенные на территории иностранных государств, а также денежные средства в сумме свыше 48 млн руб., более 23 800 евро и $60 000. Как писал «Коммерсантъ», первым зарубежным объектом недвижимости у Кузнецова в 2012 г. стала студия на болгарском курорте. В 2015 г., писала газета, инспектор купил апартаменты в небоскребе Princess Tower в районе Дубай-Марина (это одно из самых высоких зданий в эмирате). В 2016 и 2017 гг. он приобрел еще несколько квартир в Дубае.

В рамках визита Краснов также встретился с генпрокурором ОАЭ Хамадом Саифом аль-Шамси. С ним он заключил договоренности по созданию рабочей группы для противодействия преступности и защиты прав граждан и поблагодарил коллегу за активный диалог по многим практическим вопросам. При этом, отметил глава надзорного ведомства, на протяжении ряда лет сохраняется определенная сложность с разночтением положений договоров между двумя странами о взаимной правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции россиян. «В результате в исполнении отдельных запросов отказывается», – посетовал Краснов, выразив уверенность, что преодолеть эти «несостыковки» возможно в ходе проведения регулярных консультаций между представителями прокуратур. Первую такую встречу Краснов предложил организовать в России в июне этого года, а далее выработать механизм их постоянного проведения. По его словам, такой рабочий формат позволит помимо разрешения конкретных кейсов обеспечить оперативный обмен информацией и в конечном итоге повысить эффективность совместных усилий в борьбе с преступностью и защите законных интересов граждан обеих стран.

Борьба с киберпреступностью стала темой, которую Краснов поднял на встрече с заместителем премьер-министра, главой МВД ОАЭ шейхом Сейфом бен Заидом Аль Нахайяном. Генпрокурор сказал, что рассчитывает на подписание и ратификацию Конвенции о противодействии киберпреступности. «Важно, чтобы как можно больше стран подписали, а впоследствии ратифицировали данный документ», – подчеркнул он. В конце 2024 г. Генассамблея ООН одобрила разработанную Генпрокуратурой России конвенцию, основная цель которой – повышение эффективности трансграничной борьбы со злоумышленниками в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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