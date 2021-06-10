Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Общество

Экс-гендиректор «Вим-Авиа» осужден почти на четыре года за мошенничество

Ведомости

Мещанский районный суд Москвы приговорил бывшего гендиректора «Вим-Авиа» Александра Кочнева к трем годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба суда, уточнив, что подсудимый уже фактически отбыл срок наказания.

«Кочнев А.Я признан виновным по ч.2 ст. 201, ч.1 ст. 176, п.п. а, б ч. 3 ст. 193.1 УК РФ и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев общего режима со штрафом в разумник 600.000 рублей», — говорится в сообщении. Также уточняется, что Кочнев лишен права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих и иных организациях сроком на два года.

«На основании ст. 72 УК РФ время содержание под стражей и домашним арестом зачтены в срок лишения свободы, в связи с чем приговор в части назначенного наказания в виде лишения свободы в исполнение не приводить, в связи с фактическим отбытием наказания», — пояснили в пресс-службе.

Бывшего главного бухгалтера Екатерину Пантелееву признали виновной по ч.2 ст. 201, ч.5  ст. 33, ч. 1 ст. 176  УК РФ и приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Ее также лишили права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих и иных организациях сроком на 2 года. В ее случае время содержания под стражей и домашний арест также зачтены в срок лишения свободы, в связи с чем приговор в части лишения свободы в исполнение приведен не будет.

Уголовное дело о мошенничестве в отношении руководства «Вим-авиа» было возбуждено в 2017 г. По версии следствия, менеджмент компании, не имея возможности исполнять услуги по перевозке пассажиров, продолжал продажу билетов, а также выводил активы компании с целью хищения. При этом владельцы перевозчика — супруги Рашид и Светлана Мурсекаевы скрылись за рубежом. Задержаны были гендиректор и главный бухгалтер компании Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных