Экс-гендиректор «Вим-Авиа» осужден почти на четыре года за мошенничество

Бывшего главного бухгалтера Екатерину Пантелееву признали виновной по ч.2 ст. 201, ч.5 ст. 33, ч. 1 ст. 176 УК РФ и приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Ее также лишили права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих и иных организациях сроком на 2 года. В ее случае время содержания под стражей и домашний арест также зачтены в срок лишения свободы, в связи с чем приговор в части лишения свободы в исполнение приведен не будет.