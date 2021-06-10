Экс-гендиректор «Вим-Авиа» осужден почти на четыре года за мошенничество
Мещанский районный суд Москвы приговорил бывшего гендиректора «Вим-Авиа» Александра Кочнева к трем годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба суда, уточнив, что подсудимый уже фактически отбыл срок наказания.
«Кочнев А.Я признан виновным по ч.2 ст. 201, ч.1 ст. 176, п.п. а, б ч. 3 ст. 193.1 УК РФ и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев общего режима со штрафом в разумник 600.000 рублей», — говорится в сообщении. Также уточняется, что Кочнев лишен права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих и иных организациях сроком на два года.
«На основании ст. 72 УК РФ время содержание под стражей и домашним арестом зачтены в срок лишения свободы, в связи с чем приговор в части назначенного наказания в виде лишения свободы в исполнение не приводить, в связи с фактическим отбытием наказания», — пояснили в пресс-службе.
Бывшего главного бухгалтера Екатерину Пантелееву признали виновной по ч.2 ст. 201, ч.5 ст. 33, ч. 1 ст. 176 УК РФ и приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Ее также лишили права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих и иных организациях сроком на 2 года. В ее случае время содержания под стражей и домашний арест также зачтены в срок лишения свободы, в связи с чем приговор в части лишения свободы в исполнение приведен не будет.
Уголовное дело о мошенничестве в отношении руководства «Вим-авиа» было возбуждено в 2017 г. По версии следствия, менеджмент компании, не имея возможности исполнять услуги по перевозке пассажиров, продолжал продажу билетов, а также выводил активы компании с целью хищения. При этом владельцы перевозчика — супруги Рашид и Светлана Мурсекаевы скрылись за рубежом. Задержаны были гендиректор и главный бухгалтер компании Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева.