Авиакомпания «Туркменистан» возобновит полеты в Москву и Казань

Для пассажиров, которые планировали вылететь из Москвы сразу после отмены рейсов, авиакомпания организовала альтернативные маршруты. С 30 декабря перевозчик обеспечил вывоз пассажиров по направлению Москва – Стамбул – Ашхабад, привлекая стороннего оператора для осуществления перелета на участке Москва – Стамбул. Владельцам билетов было разрешено использовать их для нового маршрута без дополнительной оплаты. Багаж пассажиров оформлялся до конечного пункта назначения – Ашхабада, а транзит через Стамбул не требовал оформления визы.