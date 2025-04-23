Авиакомпания «Туркменистан» возобновит полеты в Москву и Казань
Авиакомпания «Туркменистан» объявила о возобновлении регулярных пассажирских перевозок в Москву и Казань с 1 мая. Информация об этом размещена в официальном Telegram-канале перевозчика.
Продажа билетов на рейсы уже открыта.
28 декабря 2024 г. авиакомпания сообщила об отмене регулярных рейсов по маршруту Ашхабад – Москва с 30 декабря на месяц без объяснения причин. Позднее срок приостановки полетов был продлен до мая 2025 г.
Для пассажиров, которые планировали вылететь из Москвы сразу после отмены рейсов, авиакомпания организовала альтернативные маршруты. С 30 декабря перевозчик обеспечил вывоз пассажиров по направлению Москва – Стамбул – Ашхабад, привлекая стороннего оператора для осуществления перелета на участке Москва – Стамбул. Владельцам билетов было разрешено использовать их для нового маршрута без дополнительной оплаты. Багаж пассажиров оформлялся до конечного пункта назначения – Ашхабада, а транзит через Стамбул не требовал оформления визы.