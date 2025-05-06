Один из напавших на полицейских в Махачкале находится в больнице
Один из напавших на полицейских в Махачкале ранен и находится в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СКР по Дагестану.
5 мая неизвестные напали на наряд ДПС в Дагестане. Нападавшие завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться. Один из них был нейтрализован. В результате нападения погибли три человека, двое их которых – полицейские. Еще пять человек пострадали, включая трех гражданских.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), ст. 166 (угон без цели хищения) и ст. 226 УК РФ (хищение оружия). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.