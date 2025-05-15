Глава Минтруда: сложностей с праздничными днями в 2026 году не будет
С распределением праздничных и нерабочих дней в 2026 г. проблем не предвидится, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков «РИА Новости».
«Я думаю, там тоже все будет хорошо», – сказал Котяков, касаясь темы обсуждаемого в министерстве производственного календаря на 2026 г.
Производственный календарь устанавливает распорядок трудовой деятельности жителей России. По постановлению правительства РФ, в 2025 г. – 247 рабочих дней и 118 дней отдыха, включая длинные новогодние и майские праздники. При стандартной 40-часовой рабочей неделе общая продолжительность рабочего времени в этом году составляет 1972 часа с учетом четырех укороченных предпраздничных дней.