Глава Минтруда: сложностей с праздничными днями в 2026 году не будет

Производственный календарь устанавливает распорядок трудовой деятельности жителей России. По постановлению правительства РФ, в 2025 г. – 247 рабочих дней и 118 дней отдыха, включая длинные новогодние и майские праздники. При стандартной 40-часовой рабочей неделе общая продолжительность рабочего времени в этом году составляет 1972 часа с учетом четырех укороченных предпраздничных дней.