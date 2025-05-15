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Глава Минтруда: сложностей с праздничными днями в 2026 году не будет

Ведомости

С распределением праздничных и нерабочих дней в 2026 г. проблем не предвидится, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков «РИА Новости».

«Я думаю, там тоже все будет хорошо», – сказал Котяков, касаясь темы обсуждаемого в министерстве производственного календаря на 2026 г.

Производственный календарь устанавливает распорядок трудовой деятельности жителей России. По постановлению правительства РФ, в 2025 г. – 247 рабочих дней и 118 дней отдыха, включая длинные новогодние и майские праздники. При стандартной 40-часовой рабочей неделе общая продолжительность рабочего времени в этом году составляет 1972 часа с учетом четырех укороченных предпраздничных дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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