Россию на церемонии интронизации папы римского представит Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова представит Россию на церемонии вступления папы римского Льва XIV на престол. Это следует из списка делегаций, передает «РИА Новости».
О том что Россия будет представлена на интронизации нового папы, стало известно 9 мая. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Москва подбирает кандидатуру.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил папу римского Льва XIV с избранием. Патриарх пожелал, чтобы святитель Лев I (440-461 гг.), одинаково почитающийся и католиками, и православными, вдохновлял нового папу римского в «предстоящем непростом и ответственном служении».