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Россию на церемонии интронизации папы римского представит Любимова

Ведомости

Министр культуры РФ Ольга Любимова представит Россию на церемонии вступления папы римского Льва XIV на престол. Это следует из списка делегаций, передает «РИА Новости».

О том что Россия будет представлена на интронизации нового папы, стало известно 9 мая. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Москва подбирает кандидатуру.

8 мая конклав избрал 69-летнего американского кардинала Роберта Прево новым папой римским. Он выбрал имя Лев XIV в честь Льва XIII, который был папой до 20 июля 1903 г. Интронизация состоится 18 мая в 10:00 (11:00 мск) на площади Святого Петра.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил папу римского Льва XIV с избранием. Патриарх пожелал, чтобы святитель Лев I (440-461 гг.), одинаково почитающийся и католиками, и православными, вдохновлял нового папу римского в «предстоящем непростом и ответственном служении».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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