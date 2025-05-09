Патриарх Кирилл поздравил папу римского Льва XIV с избранием
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил папу римского Льва XIV с избранием. Он выразил надежду на поступательное развитие отношений Русской православной и Римско-Католической церквей. Текст поздравления опубликован на сайте Московского патриархата.
Глава РПЦ обратил внимание, что имя, избранное понтификом, отсылает к личности святителя Льва, папы римского. Патриарх пожелал, чтобы этот святой, одинаково почитающийся и католиками, и православными, вдохновлял нового папу римского в «предстоящем непростом и ответственном служении».
8 мая конклав избрал 69-летнего американского кардинала Роберта Прево новым папой римским. Он выбрал имя Лев XIV в честь Льва XIII, который был папой до 20 июля 1903 г. На следующий день, 9 мая, понтифик произнес свою первую проповедь в ходе мессы в Сикстинской капелле. Его интронизация состоится 18 мая в 10:00 (11:00 мск) на площади Святого Петра.