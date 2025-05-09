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Патриарх Кирилл поздравил папу римского Льва XIV с избранием

Ведомости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил папу римского Льва XIV с избранием. Он выразил надежду на поступательное развитие отношений Русской православной и Римско-Католической церквей. Текст поздравления опубликован на сайте Московского патриархата.

Глава РПЦ обратил внимание, что имя, избранное понтификом, отсылает к личности святителя Льва, папы римского. Патриарх пожелал, чтобы этот святой, одинаково почитающийся и католиками, и православными, вдохновлял нового папу римского в «предстоящем непростом и ответственном служении».

8 мая конклав избрал 69-летнего американского кардинала Роберта Прево новым папой римским. Он выбрал имя Лев XIV в честь Льва XIII, который был папой до 20 июля 1903 г. На следующий день, 9 мая, понтифик произнес свою первую проповедь в ходе мессы в Сикстинской капелле. Его интронизация состоится 18 мая в 10:00 (11:00 мск) на площади Святого Петра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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