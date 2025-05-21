9300 жителей Курской области получили сертификаты на жилье взамен утраченного

20 мая президент России Владимир Путин в рамках встречи с Хинштейном согласился с тем, что необходимо компенсировать в равной степени (9000 руб. за 1 кв. м) ремонт домов, которые пострадали от обстрелов, и тех, которые пришли в негодность в период отселения жителей.