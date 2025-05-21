9300 жителей Курской области получили сертификаты на жилье взамен утраченного
Сертификаты на жилье взамен утраченного в ходе обстрелов ВСУ получили 9300 жителей Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в интервью «России-24».
20 мая президент России Владимир Путин в рамках встречи с Хинштейном согласился с тем, что необходимо компенсировать в равной степени (9000 руб. за 1 кв. м) ремонт домов, которые пострадали от обстрелов, и тех, которые пришли в негодность в период отселения жителей.
Глава государства поручил продлить выплаты в размере 65 000 руб. жителям курского приграничья. Он согласился с необходимостью, озвученной главой региона, поддерживать жителей материально, пока у них не появится возможность вернуться в свои дома.
Путин также пообщался с волонтерами Курской области, чтобы выяснить, какая поддержка требуется им. На встрече он рассказал, что украинские военнослужащие все еще пытаются двигаться в сторону российской границы.