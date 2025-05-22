Росавиация сняла ограничения на работу «Домодедово»

В связи с атакой Росавиация временно ограничивала работу московских аэропортов «Домодедово», «Жуковский», «Внуково» и «Шереметьево». В последнем меру отменили в 5:30, в остальных воздушных гаванях – в 05:55. Позднее Кореняко объявил о введении повторных ограничений на работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский». Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, которые летели к столице.