Росавиация сняла ограничения на работу «Домодедово»
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в международном аэропорту «Домодедово» сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ограчения были сняты в 11:02 мск. Они действовали с 09:54 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
ВСУ второй день подряд проводят массированные беспилотные атаки регионов России. В ночь на 22 мая средства противовоздушной обороны ликвидировали 105 украинских БПЛА самолетного типа. Над Московским регионом было уничтожено 35 дронов.
В связи с атакой Росавиация временно ограничивала работу московских аэропортов «Домодедово», «Жуковский», «Внуково» и «Шереметьево». В последнем меру отменили в 5:30, в остальных воздушных гаванях – в 05:55. Позднее Кореняко объявил о введении повторных ограничений на работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский». Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, которые летели к столице.
Во «Внуково» сообщили «Ведомостям» о задержках отдельных рейсов из-за ограничений на прием и выпуск самолетов.