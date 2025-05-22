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Росавиация сняла ограничения на работу «Домодедово»

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в международном аэропорту «Домодедово» сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограчения были сняты в 11:02 мск. Они действовали с 09:54 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

ВСУ второй день подряд проводят массированные беспилотные атаки регионов России. В ночь на 22 мая средства противовоздушной обороны ликвидировали 105 украинских БПЛА самолетного типа. Над Московским регионом было уничтожено 35 дронов.

В связи с атакой Росавиация временно ограничивала работу московских аэропортов «Домодедово», «Жуковский», «Внуково» и «Шереметьево». В последнем меру отменили в 5:30, в остальных воздушных гаванях – в 05:55. Позднее Кореняко объявил о введении повторных ограничений на работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский». Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, которые летели к столице.

Во «Внуково» сообщили «Ведомостям» о задержках отдельных рейсов из-за ограничений на прием и выпуск самолетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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