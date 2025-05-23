Аэропорт космодрома «Восточный» принял первый рейс «Роскосмоса»
Самолет «Роскосмоса» Ту-204-300 выполнил первый официальный рейс в аэропорт космодрома «Восточный». На борту была делегация госкорпорации во главе с гендиректором Дмитрием Бакановым, говорится в сообщении компании.
Воздушное судно было встречено водяным салютом в виде арки – традиционно он устраивается для авиакомпании, совершающей первый рейс в новый аэропорт.
Взлетно-посадочная полоса аэропорта была официально введена в эксплуатацию 14 мая. Это открыло возможность доставлять космические аппараты авиатранспортом напрямую на космодром. Таким образом, время их транспортировки сократится.
14 февраля на посадочную площадку на тот момент строящегося аэропортового комплекса космодрома Восточный приземлился первый грузовой самолет «Роскосмоса» – Ил-76МДК с космическим грузом.