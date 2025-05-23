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Аэропорт космодрома «Восточный» принял первый рейс «Роскосмоса»

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Самолет «Роскосмоса» Ту-204-300 выполнил первый официальный рейс в аэропорт космодрома «Восточный». На борту была делегация госкорпорации во главе с гендиректором Дмитрием Бакановым, говорится в сообщении компании.

Воздушное судно было встречено водяным салютом в виде арки – традиционно он устраивается для авиакомпании, совершающей первый рейс в новый аэропорт.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта была официально введена в эксплуатацию 14 мая. Это открыло возможность доставлять космические аппараты авиатранспортом напрямую на космодром. Таким образом, время их транспортировки сократится.

14 февраля на посадочную площадку на тот момент строящегося аэропортового комплекса космодрома Восточный приземлился первый грузовой самолет «Роскосмоса» – Ил-76МДК с космическим грузом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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