Вернувшихся по обмену «1000 на 1000» россиян разместили в курском ПВР

23 мая Минобороны сообщило о возвращении в Россию 270 военных и 120 гражданских лиц в рамках обмена, договоренность о котором была достигнута в Стамбуле. Украине также были переданы 270 военнопленных и 120 гражданских. Обмен планируется продолжить в ближайшие дни.