Вернувшихся по обмену «1000 на 1000» россиян разместили в курском ПВР
В Курскую область из украинской Сумской ночью вернулись 20 курян, сообщила российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
«20 человек в рамках "1000 на 1000" возвращающихся сегодня дома. В качестве заложников много месяцев они продержались на территории Украины», – сказала она.
Вместе с Москалькой россиян встречал врио главы региона Александр Хинштейн. Он уточнил, что 18 человек разместили в ПВР, а двоих доставили в облбольницу.
23 мая Минобороны сообщило о возвращении в Россию 270 военных и 120 гражданских лиц в рамках обмена, договоренность о котором была достигнута в Стамбуле. Украине также были переданы 270 военнопленных и 120 гражданских. Обмен планируется продолжить в ближайшие дни.