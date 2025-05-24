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Вернувшихся по обмену «1000 на 1000» россиян разместили в курском ПВР

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В Курскую область из украинской Сумской ночью вернулись 20 курян, сообщила российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«20 человек в рамках "1000 на 1000" возвращающихся сегодня дома. В качестве заложников много месяцев они продержались на территории Украины», – сказала она. 

Вместе с Москалькой россиян встречал врио главы региона Александр Хинштейн. Он уточнил, что 18 человек разместили в ПВР, а двоих доставили в облбольницу.

Омбудсмен заявила, что Украина удерживает еще 34 жителя Курской области в Сумах. 

23 мая Минобороны сообщило о возвращении в Россию 270 военных и 120 гражданских лиц в рамках обмена, договоренность о котором была достигнута в Стамбуле. Украине также были переданы 270 военнопленных и 120 гражданских. Обмен планируется продолжить в ближайшие дни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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