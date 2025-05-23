Москалькова: Украина удерживает в Сумской области 34 жителя Курской области
Среди возвращенных в рамках обмена между Россией и Украиной 120 гражданских лиц, включая 20 жителей Курской области. Еще 34 курянина удерживаются Киевом в Сумской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Telegram-канале.
Омбудсмен уточнила, что возвращенные россияне находились в изоляции с февраля. Они физически и морально устали. Власти будут оказывать людям всяческую поддержку. Москалькова пожелала всем вернувшимся из плена здоровья, сил и скорейшего возвращения к полноценной жизни.
«Мы не остановимся, пока не сделаем все возможное, чтобы вернуть каждого россиянина», – подчеркнула она.
23 мая Минобороны РФ сообщило о возвращении в Россию 270 военных и 120 гражданских лиц в рамках обмена, договоренность о котором была достигнута в Стамбуле. Украине также были переданы 270 военнопленных и 120 гражданских. Обмен планируется продолжить в ближайшие дни.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что автобус с 20 жителями региона пересек границу с Россией. Детей среди возвращенных жителей нет, в основном это люди пенсионного возраста. Два человека кареты скорой помощи доставляют в Курскую областную больницу.