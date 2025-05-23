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Москалькова: Украина удерживает в Сумской области 34 жителя Курской области

Ведомости

Среди возвращенных в рамках обмена между Россией и Украиной 120 гражданских лиц, включая 20 жителей Курской области. Еще 34 курянина удерживаются Киевом в Сумской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

Омбудсмен уточнила, что возвращенные россияне находились в изоляции с февраля. Они физически и морально устали. Власти будут оказывать людям всяческую поддержку. Москалькова пожелала всем вернувшимся из плена здоровья, сил и скорейшего возвращения к полноценной жизни.

«Мы не остановимся, пока не сделаем все возможное, чтобы вернуть каждого россиянина», – подчеркнула она.

23 мая Минобороны РФ сообщило о возвращении в Россию 270 военных и 120 гражданских лиц в рамках обмена, договоренность о котором была достигнута в Стамбуле. Украине также были переданы 270 военнопленных и 120 гражданских. Обмен планируется продолжить в ближайшие дни.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что автобус с 20 жителями региона пересек границу с Россией. Детей среди возвращенных жителей нет, в основном это люди пенсионного возраста. Два человека кареты скорой помощи доставляют в Курскую областную больницу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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