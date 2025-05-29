Мошенники подделали сайт МВД РФ для реализации новой схемы по краже данных
Киберпреступники подделали сайт МВД России, чтобы красть данные пользователей и в дальнейшем использовать их в своих схемах, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Сейчас сайт отправлен на блокировку, отметили в ведомстве, но предупредили о возможном появлении схожих ресурсов. МВД приводит название оригинального сайта и подчеркивает, что «фишинговые адреса часто содержат ошибки (например, mvd-ru.com) или используют зоны вроде .xyz, .biz».
10 апреля телефонные мошенники инсценировали похищение 11-летнего ребенка и вымогали у его родителей 3 млн руб. в качестве выкупа. Мальчику позвонили под видом Роскомнадзора и запугали тем, что его родители – преступники. Затем заставили его сесть в такси и уехать из дома, а после шантажировали родителей. Правоохранители нашли мальчика, он не пострадал.