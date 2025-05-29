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Мошенники подделали сайт МВД РФ для реализации новой схемы по краже данных

Ведомости

Киберпреступники подделали сайт МВД России, чтобы красть данные пользователей и в дальнейшем использовать их в своих схемах, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Сейчас сайт отправлен на блокировку, отметили в ведомстве, но предупредили о возможном появлении схожих ресурсов. МВД приводит название оригинального сайта и подчеркивает, что «фишинговые адреса часто содержат ошибки (например, mvd-ru.com) или используют зоны вроде .xyz, .biz».

10 апреля телефонные мошенники инсценировали похищение 11-летнего ребенка и вымогали у его родителей 3 млн руб. в качестве выкупа. Мальчику позвонили под видом Роскомнадзора и запугали тем, что его родители – преступники. Затем заставили его сесть в такси и уехать из дома, а после шантажировали родителей. Правоохранители нашли мальчика, он не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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