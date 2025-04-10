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В Москве аферисты вымогали 3 млн рублей за выкуп якобы похищенного ребенка

Ведомости

Телефонные мошенники инсценировали похищение 11-летнего ребенка и вымогали у его родителей 3 млн руб. в качестве выкупа.

По данным московской прокуратуры, аферисты позвонили мальчику под видом сотрудников Роскомнадзора и рассказали, что его родители якобы являются пособниками преступников. Ребенка начали запугивать тем, что родителей посадят в тюрьму, а его отдадут в детский дом. Мальчик по указанию мошенников обыскал квартиру, но ничего не нашел. Ему сказали сесть в такси и доехать до женщины, которую аферисты выдавали за правоохранителя.

У подъезда жилого дома ребенка встретила пожилая женщина, которая незадолго до произошедшего сама стала жертвой злоумышленников и действовала по их указанию. Она отвела мальчика к себе в квартиру, где позже его обнаружили правоохранители. Родители ребенка сообщили, что им звонили неизвестные, утверждавшие, что сын похищен, и требовали выкуп, а также отправляли фотографии ребенка. Мальчик передан родителями, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Прокуратура призвала родителей объяснить детям, что взрослым нужно сообщать о подозрительных звонках и просьбах незнакомцев, а также предупредить, что сотрудники правоохранительных и государственных органов не будут требовать не отвечать на звонки родителей, тайно менять местонахождение, присылать фото квартиры и передавать имущество курьерам.

26 марта прокуратура Москвы сообщила, что мошенники используют схему с якобы похищением детей для вымогательства денег. Там привели пример пропажи 15-летней девочки. За несколько дней до этого аферисты узнали у нее код доступа к «Госуслугам». Девочка предупредила маму, доступ к порталу восстановили. 24 марта мама вечером после работы обнаружила отсутствие дочери дома. Она нашла ее выключенный телефон и заметила пропажу драгоценностей. Позднее неизвестные стали требовать $100 000 за выкуп девочки, а потом удвоили сумму. Предварительно, школьница по указанию мошенников выключила телефон, передала неизвестной девушке ценные вещи и оставалась в квартире, где и была найдена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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