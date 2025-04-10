В Москве аферисты вымогали 3 млн рублей за выкуп якобы похищенного ребенка
Телефонные мошенники инсценировали похищение 11-летнего ребенка и вымогали у его родителей 3 млн руб. в качестве выкупа.
По данным московской прокуратуры, аферисты позвонили мальчику под видом сотрудников Роскомнадзора и рассказали, что его родители якобы являются пособниками преступников. Ребенка начали запугивать тем, что родителей посадят в тюрьму, а его отдадут в детский дом. Мальчик по указанию мошенников обыскал квартиру, но ничего не нашел. Ему сказали сесть в такси и доехать до женщины, которую аферисты выдавали за правоохранителя.
У подъезда жилого дома ребенка встретила пожилая женщина, которая незадолго до произошедшего сама стала жертвой злоумышленников и действовала по их указанию. Она отвела мальчика к себе в квартиру, где позже его обнаружили правоохранители. Родители ребенка сообщили, что им звонили неизвестные, утверждавшие, что сын похищен, и требовали выкуп, а также отправляли фотографии ребенка. Мальчик передан родителями, его жизни и здоровью ничто не угрожает.
Прокуратура призвала родителей объяснить детям, что взрослым нужно сообщать о подозрительных звонках и просьбах незнакомцев, а также предупредить, что сотрудники правоохранительных и государственных органов не будут требовать не отвечать на звонки родителей, тайно менять местонахождение, присылать фото квартиры и передавать имущество курьерам.
26 марта прокуратура Москвы сообщила, что мошенники используют схему с якобы похищением детей для вымогательства денег. Там привели пример пропажи 15-летней девочки. За несколько дней до этого аферисты узнали у нее код доступа к «Госуслугам». Девочка предупредила маму, доступ к порталу восстановили. 24 марта мама вечером после работы обнаружила отсутствие дочери дома. Она нашла ее выключенный телефон и заметила пропажу драгоценностей. Позднее неизвестные стали требовать $100 000 за выкуп девочки, а потом удвоили сумму. Предварительно, школьница по указанию мошенников выключила телефон, передала неизвестной девушке ценные вещи и оставалась в квартире, где и была найдена.