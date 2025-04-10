В Москве аферисты вымогали 3 млн рублей за выкуп якобы похищенного ребенка

26 марта прокуратура Москвы сообщила, что мошенники используют схему с якобы похищением детей для вымогательства денег. Там привели пример пропажи 15-летней девочки. За несколько дней до этого аферисты узнали у нее код доступа к «Госуслугам». Девочка предупредила маму, доступ к порталу восстановили. 24 марта мама вечером после работы обнаружила отсутствие дочери дома. Она нашла ее выключенный телефон и заметила пропажу драгоценностей. Позднее неизвестные стали требовать $100 000 за выкуп девочки, а потом удвоили сумму. Предварительно, школьница по указанию мошенников выключила телефон, передала неизвестной девушке ценные вещи и оставалась в квартире, где и была найдена.