Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области достигло 118

Автомобильный мост на перегоне «Выгоничи – Пильшино» в Брянской области обрушился в ночь с 31 мая на 1 июня. Обломки конструкции упали на движущийся под ним пассажирский поезд, в котором находилось 388 пассажиров. В результате с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов. В регионе был объявлен трехдневный траур со 2 по 4 июня.