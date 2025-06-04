Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области достигло 118

Ведомости

Количество пострадавших при теракте на мосту в Брянской области увеличилось до 118 человек, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные экстренных служб. Среди раненых – пятеро детей. Известно также о семи погибших мирных жителях. До этого пострадавшими считались 104 человека.

3 июня Следственный комитет РФ признал подрывы мостов в Брянской и Курской областях терактами киевского режима. По данным СК, террористы «с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан». Следователи изъяли части взрывных устройств и другие вещественные доказательства, опросили свидетелей, пострадавших и сотрудников РЖД.

Автомобильный мост на перегоне «Выгоничи – Пильшино» в Брянской области обрушился в ночь с 31 мая на 1 июня. Обломки конструкции упали на движущийся под ним пассажирский поезд, в котором находилось 388 пассажиров. В результате с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов. В регионе был объявлен трехдневный траур со 2 по 4 июня.

Через несколько часов после брянской трагедии, около 3:00, в Железногорском районе Курской области произошел подрыв железнодорожного моста, после чего грузовой поезд рухнул на автомобильную дорогу. Пострадали машинист и его помощники. Врио губернатор региона Александр Хинштейн назвал целью подобных преступлений запугивание мирных граждан, но подчеркнул, что Киеву это не удастся.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных