Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Бойца ВСУ приговорили к 16 годам за теракты в курском приграничье

Ведомости

2-й Западный окружной военный суд приговорил украинского военного Сергея Стокоза к 16 годам лишения свободы за террористическую деятельность в Курской области. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Он признан виновным по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий). Первые три года заключения Стокоз проведет в тюрьме, остальной срок – в исправительной колонии строгого режима.

В суде установили, что 18 сентября 2024 г. обвиняемый, будучи вооруженным, незаконно вторгся на территорию Курской области в составе подразделения на боевой машине пехоты. Спустя неделю из-за ранения Стокоза эвакуировали на подконтрольную Украине территорию в Сумской области. Там он проходил лечение и пополняли боеприпасы. 24 октября он повторно пересек границу РФ.

На территории Суджанского района Курской области он блокировал и удерживал под контролем село Погребки. Сокоз препятствовал эвакуации мирного населения и запугивал местных жителей. 1 ноября обвиняемый сдался в плен российским военным.

2 июня суд приговорил украинского военнослужащего Владимира Николенко, участвовавшего в вооруженном блокировании села Ольговка в Курской области, к 16 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальные – в исправительной колонии строгого режима. Николенко признан виновным по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

По данным следствия, 28 сентября 2024 г. осужденный, вооруженный гранатами Ф-1, автоматом АК-74 с боеприпасами к нему, в составе подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) незаконно вторгся на территорию России на участке границы в Суджанском районе для совершения теракта. В районе Ольговки Кореневского района Николенко оборудовал наблюдательно-огневые позиции, с которых открывал огонь по российским военным и мирному населению, таким образом препятствуя эвакуации. Во время боевых действий военнослужащие ВС РФ задержали Николенко.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных