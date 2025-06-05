Бойца ВСУ приговорили к 16 годам за теракты в курском приграничье
2-й Западный окружной военный суд приговорил украинского военного Сергея Стокоза к 16 годам лишения свободы за террористическую деятельность в Курской области. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Он признан виновным по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий). Первые три года заключения Стокоз проведет в тюрьме, остальной срок – в исправительной колонии строгого режима.
В суде установили, что 18 сентября 2024 г. обвиняемый, будучи вооруженным, незаконно вторгся на территорию Курской области в составе подразделения на боевой машине пехоты. Спустя неделю из-за ранения Стокоза эвакуировали на подконтрольную Украине территорию в Сумской области. Там он проходил лечение и пополняли боеприпасы. 24 октября он повторно пересек границу РФ.
На территории Суджанского района Курской области он блокировал и удерживал под контролем село Погребки. Сокоз препятствовал эвакуации мирного населения и запугивал местных жителей. 1 ноября обвиняемый сдался в плен российским военным.
2 июня суд приговорил украинского военнослужащего Владимира Николенко, участвовавшего в вооруженном блокировании села Ольговка в Курской области, к 16 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальные – в исправительной колонии строгого режима. Николенко признан виновным по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
По данным следствия, 28 сентября 2024 г. осужденный, вооруженный гранатами Ф-1, автоматом АК-74 с боеприпасами к нему, в составе подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) незаконно вторгся на территорию России на участке границы в Суджанском районе для совершения теракта. В районе Ольговки Кореневского района Николенко оборудовал наблюдательно-огневые позиции, с которых открывал огонь по российским военным и мирному населению, таким образом препятствуя эвакуации. Во время боевых действий военнослужащие ВС РФ задержали Николенко.