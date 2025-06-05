Бойца ВСУ приговорили к 16 годам за теракты в курском приграничье

По данным следствия, 28 сентября 2024 г. осужденный, вооруженный гранатами Ф-1, автоматом АК-74 с боеприпасами к нему, в составе подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) незаконно вторгся на территорию России на участке границы в Суджанском районе для совершения теракта. В районе Ольговки Кореневского района Николенко оборудовал наблюдательно-огневые позиции, с которых открывал огонь по российским военным и мирному населению, таким образом препятствуя эвакуации. Во время боевых действий военнослужащие ВС РФ задержали Николенко.