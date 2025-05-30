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СК возбудил уголовное дело о терроризме после атак украинских военных на Курск

Ведомости

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) в связи с массированной атакой вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ведомство установило, что ночью 30 мая ВСУ при помощи беспилотников атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Курске. В результате были повреждены жилые дома и областная больница. Кроме того, от падения обломков беспилотного летательного аппарата на гражданский автомобиль мужчина получил осколочные ранения. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

28 мая суд приговорил трех украинских бойцов к 15 и 16 годам за вторжение в Курскую область в сентябре 2024 г. Суд признал виновными главного сержанта Вадима Разгона, младших сержантов Виталия Солодуху и Дмитрия Санкевича в совершении группового террористического акта (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Согласно материалам дела, 25 сентября 2024 г. фигуранты, оснащенные огнестрельным оружием, пересекли госграницу РФ на бронированном автомобиле зарубежного производства и направились в сторону деревни Любимовка Кореневского района Курской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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