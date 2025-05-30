СК возбудил уголовное дело о терроризме после атак украинских военных на Курск

Ведомство установило, что ночью 30 мая ВСУ при помощи беспилотников атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Курске. В результате были повреждены жилые дома и областная больница. Кроме того, от падения обломков беспилотного летательного аппарата на гражданский автомобиль мужчина получил осколочные ранения. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.