СК возбудил уголовное дело о терроризме после атак украинских военных на Курск
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) в связи с массированной атакой вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Ведомство установило, что ночью 30 мая ВСУ при помощи беспилотников атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Курске. В результате были повреждены жилые дома и областная больница. Кроме того, от падения обломков беспилотного летательного аппарата на гражданский автомобиль мужчина получил осколочные ранения. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
28 мая суд приговорил трех украинских бойцов к 15 и 16 годам за вторжение в Курскую область в сентябре 2024 г. Суд признал виновными главного сержанта Вадима Разгона, младших сержантов Виталия Солодуху и Дмитрия Санкевича в совершении группового террористического акта (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Согласно материалам дела, 25 сентября 2024 г. фигуранты, оснащенные огнестрельным оружием, пересекли госграницу РФ на бронированном автомобиле зарубежного производства и направились в сторону деревни Любимовка Кореневского района Курской области.