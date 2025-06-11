Средняя пенсия госслужащих составляет около 36 000 рублей
Средняя ежемесячная пенсия госслужащих составляет около 36 000 руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда.
Размер выплат для работающих пенсионеров составляет 36 934 руб., для неработающих – 36 120 руб.
С 1 января этого года в России проиндексировали пенсии – их увеличили на 7,3%. По прогнозам Минфина, после индексации средний размер пенсии в России достигнет 24 000 руб. в месяц.
В феврале президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5%. Согласно тексту закона, размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, составит 93,59% от размера указанного денежного довольствия вместо установленных 89,83%.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила в мае, что с 1 августа работающим пенсионерам будет повышена пенсия на баллы, полученные за 2024 г. Они могут набрать до трех баллов индивидуального пенсионного капитала (ИПК).