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Средняя пенсия госслужащих составляет около 36 000 рублей

Ведомости

Средняя ежемесячная пенсия госслужащих составляет около 36 000 руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда.

Размер выплат для работающих пенсионеров составляет 36 934 руб., для неработающих – 36 120 руб.

С 1 января этого года в России проиндексировали пенсии – их увеличили на 7,3%. По прогнозам Минфина, после индексации средний размер пенсии в России достигнет 24 000 руб. в месяц. 

В феврале президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5%. Согласно тексту закона, размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, составит 93,59% от размера указанного денежного довольствия вместо установленных 89,83%. 

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила в мае, что с 1 августа работающим пенсионерам будет повышена пенсия на баллы, полученные за 2024 г. Они могут набрать до трех баллов индивидуального пенсионного капитала (ИПК). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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