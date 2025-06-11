Средняя пенсия госслужащих составляет около 36 000 рублей

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила в мае, что с 1 августа работающим пенсионерам будет повышена пенсия на баллы, полученные за 2024 г. Они могут набрать до трех баллов индивидуального пенсионного капитала (ИПК).