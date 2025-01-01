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В России проиндексировали пенсии

Ведомости

В 2025 г. ожидается значительное повышение доходов работников бюджетной сферы и пенсионеров. Пенсии увеличатся на 7,3%, рост зарплат бюджетников в течение года составит 13,2%, передает РБК.

Повышение затронет широкий круг специалистов, включая учителей, врачей, работников культуры, сотрудников МЧС и силовых структур. Для некоторых категорий госслужащих, включая судей, прокуроров и работников Следственного комитета, предусмотрено повышение окладов на 4,5%. Особенно важным изменением станет возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров, чего не происходило с 2015 г. Это решение затронет около 9 млн человек.

По прогнозам Министерства финансов, после индексации средний размер пенсии в России достигнет 24 000 руб. в месяц. Президент Владимир Путин также анонсировал запуск новой модели оплаты труда бюджетников, направленной на устранение региональных различий в зарплатах специалистов одинаковой квалификации. Пилотный проект стартует в 2025 г. в нескольких регионах, а к 2027 г. планируется его распространение на всю страну.

Решение о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам принял президент России Владимир Путин в непростое время. Несмотря на вызовы, необходимые средства на эти цели были найдены в федеральном бюджете, отметил 29 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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