В России проиндексировали пенсии

По прогнозам Министерства финансов, после индексации средний размер пенсии в России достигнет 24 000 руб. в месяц. Президент Владимир Путин также анонсировал запуск новой модели оплаты труда бюджетников, направленной на устранение региональных различий в зарплатах специалистов одинаковой квалификации. Пилотный проект стартует в 2025 г. в нескольких регионах, а к 2027 г. планируется его распространение на всю страну.