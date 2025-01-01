В России проиндексировали пенсии
Повышение затронет широкий круг специалистов, включая учителей, врачей, работников культуры, сотрудников МЧС и силовых структур. Для некоторых категорий госслужащих, включая судей, прокуроров и работников Следственного комитета, предусмотрено повышение окладов на 4,5%. Особенно важным изменением станет возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров, чего не происходило с 2015 г. Это решение затронет около 9 млн человек.
По прогнозам Министерства финансов, после индексации средний размер пенсии в России достигнет 24 000 руб. в месяц. Президент Владимир Путин также анонсировал запуск новой модели оплаты труда бюджетников, направленной на устранение региональных различий в зарплатах специалистов одинаковой квалификации. Пилотный проект стартует в 2025 г. в нескольких регионах, а к 2027 г. планируется его распространение на всю страну.
Решение о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам принял президент России Владимир Путин в непростое время. Несмотря на вызовы, необходимые средства на эти цели были найдены в федеральном бюджете, отметил 29 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.