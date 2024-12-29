Володин перечислил вступающие в силу с 1 января 2025 года законы

28 декабря Путин подписал закон, который устанавливает в России уголовную ответственность за розничную продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции. Поправки внесены в ст. 151.1 УК РФ, которой предусматривается наказание за розничную продажу детям алкогольной продукции. Теперь к уголовно наказуемым деяниям добавится продажа «табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции». Совершившим нарушение неоднократно грозит штраф от 50 000 до 80 000 руб. или исправительные работы на срок до года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.