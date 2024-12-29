Володин перечислил вступающие в силу с 1 января 2025 года законы
С 1 января 2025 г. вырастет минимальный размер оплаты труда, возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, а также вступят в силу нормы по совершенствованию миграционного законодательства. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, благодаря увеличению минимального размера оплаты труда вырастет зарплата 4,2 млн работников, а также повысится размер ряда социальных пособий и выплат. Решение о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам принял президент России Владимир Путин в непростое время. Несмотря на вызовы, необходимые средства на эти цели были найдены в федеральном бюджете, отметил Володин.
Кроме того, в силу вступят законы о борьбе с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов, о сокращении срока временного пребывания иностранцев в России, об ограничении числа сим-карт, которые иностранные граждане смогут регистрировать на себя. За 2024 г. по инициативе депутатов принято 14 законов, которые направлены на борьбу с незаконной миграцией.
Председатель Госдумы также напомнил об ужесточении ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним. «Торговцы вейпами не должны наживаться на здоровье наших детей», – подчеркнул Володин.
28 декабря Путин подписал закон, который устанавливает в России уголовную ответственность за розничную продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции. Поправки внесены в ст. 151.1 УК РФ, которой предусматривается наказание за розничную продажу детям алкогольной продукции. Теперь к уголовно наказуемым деяниям добавится продажа «табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции». Совершившим нарушение неоднократно грозит штраф от 50 000 до 80 000 руб. или исправительные работы на срок до года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.