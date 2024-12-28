Путин ввел уголовное наказание за повторную продажу вейпов детям
В России установлена уголовная ответственность за розничную продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции. Соответствующий закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован.
Поправки вносятся в ст. 151.1 Уголовного кодекса России, предусматривающую наказание за розничную продажу детям алкогольной продукции. Теперь к уголовно наказуемым деяниям добавляются продажа «табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции». Совершившим такое нарушение неоднократно грозит штраф от 50 000 до 80 000 руб. либо исправительные работы на срок до года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Депутаты Госдумы приняли закон об уголовной ответственности за повторную продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним 18 декабря.