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Путин ввел уголовное наказание за повторную продажу вейпов детям

Ведомости

В России установлена уголовная ответственность за розничную продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции. Соответствующий закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован.

Поправки вносятся в ст. 151.1 Уголовного кодекса России, предусматривающую наказание за розничную продажу детям алкогольной продукции. Теперь к уголовно наказуемым деяниям добавляются продажа «табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции». Совершившим такое нарушение неоднократно грозит штраф от 50 000 до 80 000 руб. либо исправительные работы на срок до года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Депутаты Госдумы приняли закон об уголовной ответственности за повторную продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним 18 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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