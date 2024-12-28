Путин ввел уголовное наказание за повторную продажу вейпов детям

Поправки вносятся в ст. 151.1 Уголовного кодекса России, предусматривающую наказание за розничную продажу детям алкогольной продукции. Теперь к уголовно наказуемым деяниям добавляются продажа «табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции». Совершившим такое нарушение неоднократно грозит штраф от 50 000 до 80 000 руб. либо исправительные работы на срок до года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.