Харви Вайнштейна повторно признали виновным в изнасиловании

В 2017 г. после публикации The New York Times, в которой Вайнштейн обвинялся в сексуальных домогательствах, разгорелся скандал. По данным издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании. После этого более 100 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, открыто обвинили Вайнштейна. 11 марта 2020 г. он был приговорен к 23 годам лишения свободы. Манхэттенский суд присяжных признал продюсера виновным в изнасиловании актрисы в 2013 г. и в принуждении к действиям сексуального характера бывшей помощницы в 2006 г. Вайнштейн не признал вину.