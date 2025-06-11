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Харви Вайнштейна повторно признали виновным в изнасиловании

Ведомости

Суд Нью-Йорка вновь признал виновным в изнасиловании бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, после того как апелляционный суд штата отменил приговор в 2024 г. Об этом сообщает Reuters.

В ходе повторного судебного разбирательства Вайнштейну предъявили обвинение в изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн в 2013 г. и нападениях на бывшую помощницу Мириам Хейли в 2006 г. и актрису Кайю Соколу в 2002 г., когда ей было 16 лет.

3 июня обвинение сообщило присяжным, что доказательства показывают, как Вайнштейн использовал свои полномочия и влияние, чтобы насиловать женщин. Защита же заявила, что обвинители солгали свидетелю из злобы после того, как их сексуальные контакты по обоюдному согласию с оскароносным продюсером не привели к голливудской славе. Присяжные вынесли свой вердикт на пятый день после обсуждений. 

В 2017 г. после публикации The New York Times, в которой Вайнштейн обвинялся в сексуальных домогательствах, разгорелся скандал. По данным издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании. После этого более 100 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, открыто обвинили Вайнштейна. 11 марта 2020 г. он был приговорен к 23 годам лишения свободы. Манхэттенский суд присяжных признал продюсера виновным в изнасиловании актрисы в 2013 г. и в принуждении к действиям сексуального характера бывшей помощницы в 2006 г. Вайнштейн не признал вину.

В 2022 г. суд присяжных в Лос-Анджелесе признал продюсера виновным в еще одном изнасиловании. По этому делу Вайнштейна приговорили к 16 годам тюремного заключения.

25 апреля 2024 г. Апелляционный суд Нью-Йорка отменил 23-летний обвинительный приговор Вайнштейну. Судья предыдущей инстанции якобы предвзято отнесся к продюсеру и позволил женщинам давать показания по обвинениям, которые не были частью уголовного дела. Дело было отправлено на новое судебное разбирательство, а Вайнштейн продолжил находиться в тюрьме за совершение других преступлений. О новом обвинении стало известно 12 сентября. Его подробности не разглашаются, но окружной прокурор Манхэттена Элвин Л. Брэгг-младший заявил, что продюсер обвиняется в сексуальном насилии над женщиной в одном из отелей Нижнего Манхэттена в период с 29 апреля по 6 мая 2006 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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