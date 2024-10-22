NBC: у Харви Вайнштейна диагностирован рак костного мозга
Врачи диагностировали у голливудского продюсера Харви Вайнштейна редкую разновидность рака костного мозга – хронический миелоидный лейкоз. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.
Собеседники телеканала уточнили, что Вайнштейн проходит курс лечения в тюремной больнице на острове Райкерс в Нью-Йорке. Адвокат продюсера Крейг Ротфельд не стал комментировать эту информацию.
«Из уважения к частной жизни господина Вайнштейна мы не станем давать дальнейших комментариев», – подчеркнул защитник.
В 2017 г. после публикации The New York Times, в которой Вайнштейн обвинялся в сексуальных домогательствах, разгорелся скандал. По данным издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании. После этого более 100 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, открыто обвинили Вайнштейна. 11 марта 2020 г. он был приговорен к 23 годам лишения свободы. Манхэттенский суд присяжных признал продюсера виновным в изнасиловании актрисы в 2013 г. и в принуждении к действиям сексуального характера бывшей помощницы в 2006 г. Вайнштейн не признал вину.
В 2022 г. суд присяжных в Лос-Анджелесе признал продюсера виновным в еще одном изнасиловании. По этому делу Вайнштейна приговорили к 16 годам тюремного заключения.
25 апреля 2024 г. Апелляционный суд Нью-Йорка отменил 23-летний обвинительный приговор Вайнштейну. Судья предыдущей инстанции якобы предвзято отнесся к продюсеру и позволил женщинам давать показания по обвинениям, которые не были частью уголовного дела. Дело было отправлено на новое судебное разбирательство, а Вайнштейн продолжил находиться в тюрьме за совершение других преступлений. О новом обвинении стало известно 12 сентября. Его подробности не разглашаются, но окружной прокурор Манхэттена Элвин Л. Брэгг-младший заявил, что продюсер обвиняется в сексуальном насилии над женщиной в одном из отелей Нижнего Манхэттена в период с 29 апреля по 6 мая 2006 г.