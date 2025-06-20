Илона Маска не будет на Валдайском форуме
Организаторы Валдайского форума не будут приглашать миллиардера, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, чтобы не превращать событие в шоу, сообщил директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, передает ТАСС.
«Зачем нам Илон Маск?» – спросил он. Лукьянов подчеркнул, что мероприятие проводится в закрытом режиме и что «там нет шоу, <...> потому, нет, Илон Маск нам совершенно не нужен». Он отметил, что на форуме будут «интеллектуалы из сферы вокруг техновизионеров».
Пленарное заседание Валдайского клуба пройдет осенью при участии президента России Владимира Путина. В 2024 г. оно прошло 7 ноября по теме «Безопасность для всех и каждого. Вместе – в новый мир». Заседание объединило 140 участников из 50 стран мира.