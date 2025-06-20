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Илона Маска не будет на Валдайском форуме

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Организаторы Валдайского форума не будут приглашать миллиардера, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, чтобы не превращать событие в шоу, сообщил директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, передает ТАСС.

«Зачем нам Илон Маск?» – спросил он. Лукьянов подчеркнул, что мероприятие проводится в закрытом режиме и что «там нет шоу, <...> потому, нет, Илон Маск нам совершенно не нужен». Он отметил, что на форуме будут «интеллектуалы из сферы вокруг техновизионеров».

Пленарное заседание Валдайского клуба пройдет осенью при участии президента России Владимира Путина. В 2024 г. оно прошло 7 ноября по теме «Безопасность для всех и каждого. Вместе – в новый мир». Заседание объединило 140 участников из 50 стран мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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