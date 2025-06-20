Илона Маска не будет на Валдайском форуме

«Зачем нам Илон Маск?» – спросил он. Лукьянов подчеркнул, что мероприятие проводится в закрытом режиме и что «там нет шоу, <...> потому, нет, Илон Маск нам совершенно не нужен». Он отметил, что на форуме будут «интеллектуалы из сферы вокруг техновизионеров».