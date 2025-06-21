Роспотребнадзор: мониторинг радиационного фона в Дагестане продолжится
После аварии в центре обогащения урана в Иране Роспотребнадзор замеряет гамма-фон на территории Дагестана, сейчас замеры соответствуют санитарным требованиям, сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Роспотребнадзор на прошлой неделе ввел круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки в южной части Дагестана из-за утечки радиации в Иране. Попова уточнила, что меры необходимы в связи с небольшим расстоянием (меньше 1000 км) от города Натанз. При израильской атаке, как сообщалось ранее, в Натанзе была уничтожена надземная часть завода по обогащению урана, МАГАТЭ зафиксировало небольшое радиоактивное загрязнение внутри защитного периметра на объекте.
«И на сегодняшний день эти замеры показывают результаты, свидетельствующие о соответствии всех замеров санитарным требованиям. Но мы будем продолжать, пока не стабилизируется ситуация», – сказала Попова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Попова добавила, что на момент аварии данных было мало и сейчас существует «множество развитий ситуации». Роспотребнадзор не получает информацию оперативно «в тот момент, как нам бы хотелось», добавила она.