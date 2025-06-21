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Роспотребнадзор: мониторинг радиационного фона в Дагестане продолжится

Ведомости

После аварии в центре обогащения урана в Иране Роспотребнадзор замеряет гамма-фон на территории Дагестана, сейчас замеры соответствуют санитарным требованиям, сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Роспотребнадзор на прошлой неделе ввел круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки в южной части Дагестана из-за утечки радиации в Иране. Попова уточнила, что меры необходимы в связи с небольшим расстоянием (меньше 1000 км) от города Натанз. При израильской атаке, как сообщалось ранее, в Натанзе была уничтожена надземная часть завода по обогащению урана, МАГАТЭ зафиксировало небольшое радиоактивное загрязнение внутри защитного периметра на объекте.

«И на сегодняшний день эти замеры показывают результаты, свидетельствующие о соответствии всех замеров санитарным требованиям. Но мы будем продолжать, пока не стабилизируется ситуация», – сказала Попова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Попова добавила, что на момент аварии данных было мало и сейчас существует «множество развитий ситуации». Роспотребнадзор не получает информацию оперативно «в тот момент, как нам бы хотелось», добавила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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