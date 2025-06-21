Роспотребнадзор: мониторинг радиационного фона в Дагестане продолжится

Роспотребнадзор на прошлой неделе ввел круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки в южной части Дагестана из-за утечки радиации в Иране. Попова уточнила, что меры необходимы в связи с небольшим расстоянием (меньше 1000 км) от города Натанз. При израильской атаке, как сообщалось ранее, в Натанзе была уничтожена надземная часть завода по обогащению урана, МАГАТЭ зафиксировало небольшое радиоактивное загрязнение внутри защитного периметра на объекте.