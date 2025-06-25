Пенсионеры и инвалиды получат субсидию на оплату ЖКХ

Парламентарий рассказал, что объем субсидируемых средств рассчитывается как разница между расходами на ЖКХ конкретной семьи и той суммой, которая может быть использована на коммунальные услуги по нормативам (здесь учитывается доход россиянина, а также региональные пороги). Решение о выплате субсидии принимается в течение 10 дней, подать документы можно в «Госуслугах», МФЦ или отделении социальной защиты населения по месту жительства.