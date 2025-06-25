Пенсионеры и инвалиды получат субсидию на оплату ЖКХ
Право на получение субсидии для оплаты коммунальных услуг имеют граждане РФ, расходы которых превышают 22% от совокупного дохода семьи по общему правилу. Далее в регионах может быть установлен и более низкий порог, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, передает «РИА Новости».
Депутат выделил категории россиян, которые обычно соответствуют такому критерию. В первую очередь, по его словам, это пенсионеры, малоимущие семьи, многодетные, инвалиды, а также семьи участников спецоперации. При этом, отметил Якубовский, это могут быть «как собственники жилья, так и наниматели по договорам социального найма».
Парламентарий рассказал, что объем субсидируемых средств рассчитывается как разница между расходами на ЖКХ конкретной семьи и той суммой, которая может быть использована на коммунальные услуги по нормативам (здесь учитывается доход россиянина, а также региональные пороги). Решение о выплате субсидии принимается в течение 10 дней, подать документы можно в «Госуслугах», МФЦ или отделении социальной защиты населения по месту жительства.
«Самые низкие региональные пороги: Москва – 10%, Севастополь – 10%, Республика Крым – 15%, Санкт-Петербург – 14%, Свердловская область (для одиноко проживающих пенсионеров) – 12%. Самый высокий допустимый порог – 22%. Он установлен в большинстве регионов России. Установление более высокого значения законом не допускается», – отметил Якубовский.
19 июня стало известно, что ВТБ начал тестирование использования цифрового рубля для социальных выплат родителям школьников младших классов, которые получают образование на дому. Тогда же сообщалось, что цифровая валюта будет расширять свое действие и по другим видам соцпомощи. До этого банк уже использовал такую систему при получении стипендий и погашении штрафов.