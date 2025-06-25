Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Пенсионеры и инвалиды получат субсидию на оплату ЖКХ

Ведомости

Право на получение субсидии для оплаты коммунальных услуг имеют граждане РФ, расходы которых превышают 22% от совокупного дохода семьи по общему правилу. Далее в регионах может быть установлен и более низкий порог, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, передает «РИА Новости».

Депутат выделил категории россиян, которые обычно соответствуют такому критерию. В первую очередь, по его словам, это пенсионеры, малоимущие семьи, многодетные, инвалиды, а также семьи участников спецоперации. При этом, отметил Якубовский, это могут быть «как собственники жилья, так и наниматели по договорам социального найма».

Парламентарий рассказал, что объем субсидируемых средств рассчитывается как разница между расходами на ЖКХ конкретной семьи и той суммой, которая может быть использована на коммунальные услуги по нормативам (здесь учитывается доход россиянина, а также региональные пороги). Решение о выплате субсидии принимается в течение 10 дней, подать документы можно в «Госуслугах», МФЦ или отделении социальной защиты населения по месту жительства.

«Самые низкие региональные пороги: Москва – 10%, Севастополь – 10%, Республика Крым – 15%, Санкт-Петербург – 14%, Свердловская область (для одиноко проживающих пенсионеров) – 12%. Самый высокий допустимый порог – 22%. Он установлен в большинстве регионов России. Установление более высокого значения законом не допускается», – отметил Якубовский.

19 июня стало известно, что ВТБ начал тестирование использования цифрового рубля для социальных выплат родителям школьников младших классов, которые получают образование на дому. Тогда же сообщалось, что цифровая валюта будет расширять свое действие и по другим видам соцпомощи. До этого банк уже использовал такую систему при получении стипендий и погашении штрафов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных