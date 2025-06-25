СК Армении заявил о задержании 14 человек в рамках дела о попытке захвата власти
В рамках дела о попытке захвата власти в Армении задержали 14 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете страны.
В сообщении говорится, что сотрудники правоохранительных органов в рамках дела провели более 90 обысков. В их ходе они обнаружили предметы и документы, подтверждающие готовящийся захват власти. В их числе огнестрельное оружие, боеприпасы, планы действий, списки завербованных лиц, дымовые шашки, военное снаряжение, средства радиосвязи, БПЛА и др.
В результате надзирающий прокурор принял решения о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении 16 лиц. На данный момент задержали 14 человек
25 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили госпереворот в стране, помешав участникам оппозиционного движения «Священная борьба» осуществить захват власти. Сейчас в доме лидера объединения архиепископа Баграта Галстаняна проводятся обыски.
В заявлении Следственного комитета говорилось, что участники движения под предводительством Галстаняна приобрели взрывные устройства и другие инструменты для совершения терактов. Они планировали убивать мирных жителей, устраивать автомобильные аварии на главных улицах и поджигать здания. Правоохранители утверждают, что преступники также собирались организовать 200-250 ударных групп по 25 человек. По их данным, они могли в основном состоять из бывших военнослужащих и полицейских, перед которыми должны были быть поставлены конкретные задачи.
Позже Галстаняна задержали сотрудники службы нацбезопасности республики. В его доме провели обыски, изъяв личные документы. Силовики также задержали двух членов движения – священнослужителей Грайра и Мовсеса. Следственный комитет Армении заявил, что Галстанян и его соратники готовили теракты с целью захвата власти.