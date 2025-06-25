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СК Армении заявил о задержании 14 человек в рамках дела о попытке захвата власти

Ведомости

В рамках дела о попытке захвата власти в Армении задержали 14 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете страны.

В сообщении говорится, что сотрудники правоохранительных органов в рамках дела провели более 90 обысков. В их ходе они обнаружили предметы и документы, подтверждающие готовящийся захват власти. В их числе огнестрельное оружие, боеприпасы, планы действий, списки завербованных лиц, дымовые шашки, военное снаряжение, средства радиосвязи, БПЛА и др.

В результате надзирающий прокурор принял решения о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении 16 лиц. На данный момент задержали 14 человек

25 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили госпереворот в стране, помешав участникам оппозиционного движения «Священная борьба» осуществить захват власти. Сейчас в доме лидера объединения архиепископа Баграта Галстаняна проводятся обыски.

В заявлении Следственного комитета говорилось, что участники движения под предводительством Галстаняна приобрели взрывные устройства и другие инструменты для совершения терактов. Они планировали убивать мирных жителей, устраивать автомобильные аварии на главных улицах и поджигать здания. Правоохранители утверждают, что преступники также собирались организовать 200-250 ударных групп по 25 человек. По их данным, они могли в основном состоять из бывших военнослужащих и полицейских, перед которыми должны были быть поставлены конкретные задачи.

Позже Галстаняна задержали сотрудники службы нацбезопасности республики. В его доме провели обыски, изъяв личные документы. Силовики также задержали двух членов движения – священнослужителей Грайра и Мовсеса. Следственный комитет Армении заявил, что Галстанян и его соратники готовили теракты с целью захвата власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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