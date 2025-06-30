Kaspersky рекомендовал госструктурам проверять смартфоны перед покупкой
Перед крупной закупкой мобильных устройств госструктурам необходимо проводить аудит их безопасности, заявил главный эксперт по информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в ответ на обращение сенатора Артема Шейкина, передает ТАСС.
«При корпоративных закупках важно обращать внимание на требования регуляторов, приобретать устройства только у официальных представителей, можно провести аудит безопасности устройств перед закупкой крупной партии», – подчеркнул Голованов.
Просьба сенатора о рекомендациях касалась такой проблемы, как поступление в Россию новых смартфонов, уже зараженных программным обеспечением (ПО) с наличием функции удаленного управления устройствами (пользователь об этом уведомлен не будет). Тогда же Шейкин ссылался на данные о том, что шпионское ПО в том числе было установлено на мобильных телефонах, доставленных крупнейшими маркетплейсами. Обращение было направлено в июне в рамках закупок именно для госструктур, в том числе силовых ведомств.
Голованов посоветовал дополнительно установить на купленные устройства защитные механизмы и решения политики безопасности перед тем, как выдать смартфоны сотрудникам, а также ввести регулярное обучение правилам информационной безопасности для госслужащих.
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