Kaspersky рекомендовал госструктурам проверять смартфоны перед покупкой

Просьба сенатора о рекомендациях касалась такой проблемы, как поступление в Россию новых смартфонов, уже зараженных программным обеспечением (ПО) с наличием функции удаленного управления устройствами (пользователь об этом уведомлен не будет). Тогда же Шейкин ссылался на данные о том, что шпионское ПО в том числе было установлено на мобильных телефонах, доставленных крупнейшими маркетплейсами. Обращение было направлено в июне в рамках закупок именно для госструктур, в том числе силовых ведомств.