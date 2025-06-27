Потери российских компаний от DDoS-атак в 2025 году выросли в три раза

«В этом году были десятки случаев, когда атаковали федеральные органы исполнителя власти, когда атаковали различные крупнейшие компании, которые были вынуждены признать то, что они перестали выполнять какие-то услуги либо сервисы. И все это связано с недостаточным уровнем киберзащиты», – рассказал зампред правления «Сбера».