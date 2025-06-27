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Потери российских компаний от DDoS-атак в 2025 году выросли в три раза

Ведомости

Согласно оценке «Сбера», объемы потерь компаний в России от DDoS-атак в 2025 г. выросли по меньшей мере в три раза. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью «РИА Новости».

Кузнецов отметил, что число DDoS-атак на компании в России несколько снизилось по сравнению с 2024 г., но они стали намного сложнее.

«В этом году были десятки случаев, когда атаковали федеральные органы исполнителя власти, когда атаковали различные крупнейшие компании, которые были вынуждены признать то, что они перестали выполнять какие-то услуги либо сервисы. И все это связано с недостаточным уровнем киберзащиты», – рассказал зампред правления «Сбера».

23 июня «Известия» со ссылкой на поправки к закону «О связи», подготовленные Минцифры, сообщали, что пользователям могут запретить менять идентификационные номера мобильных устройств (IMEI), привязанные к их телефонным номерам. Подразумевается также формирование единой базы данных мобильных устройств и введение черных списков уникальных номеров.

1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян от кибермошенничества. Документ предусматривает создание государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с применением информационных и коммуникационных технологий. По словам генпрокурора Игоря Краснова, система противодействия дистанционным мошенникам появится в России в январе 2026 г.

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