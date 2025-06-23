В России могут запретить перепрошивку мобильных устройств
Пользователям могут запретить менять идентификационные номера мобильных устройств (IMEI), которые привязаны к их телефонным номерам. Предполагается также формирование единой базы данных мобильных устройств и введение черных списков уникальных номеров, сообщают «Известия» со ссылкой на поправки к закону «О связи», подготовленные Минцифры.
Изменения являются частью масштабного законопроекта по противодействию киберпреступности, разрабатываемого ведомством. Согласно документу, при наличии признаков недостоверности сведений об идентификаторе или противоправных действий данные будут направлены в государственную информационную систему противодействия правонарушениям.
IMEI – уникальный 15-значный код, присваиваемый производителями каждому мобильному устройству. Операторы связи используют его для идентификации гаджетов в сети и определения их местоположения. Кроме того, IMEI применяют банковские службы безопасности – по этому номеру они могут отличить настоящего клиента от мошенника, подменившего SIM-карту, пояснил директор Института исследований интернета Карен Казарян.
По его словам, изменение IMEI – один из методов киберпреступников. Такой инструмент позволяет скрыть устройство, использованное для мошенничества. Также подмену IMEI применяют владельцы SIM-боксов, которые задействованы в спам-рассылках и работе мошеннических кол-центров. После смены идентификатора операторы и банки воспринимают устройство, с которого исходил подозрительный трафик, как новый гаджет.
21 июня в МВД сообщили, что в 50% случаев телефонные мошенники называют себя правоохранителями и сотрудниками органов исполнительной власти. На финансовый сектор (Центробанк, коммерческие банки) приходится 30% случаев. 10% аферистов представляются сотрудниками управляющих компаний и ЖКХ. От имени работников МФЦ и портала «Госуслуги» действуют 7% злоумышленников, социальных служб и страховых компаний – 3%.
1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о защите россиян от кибермошенничества. Документом предусмотрено создание государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с применением информационных и коммуникационных технологий. По словам генпрокурора Игоря Краснова, система противодействия дистанционным мошенникам появится в России в январе 2026 г.