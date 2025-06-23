Газета
Телеграм
Главная / Общество /

В России могут запретить перепрошивку мобильных устройств

Ведомости

Пользователям могут запретить менять идентификационные номера мобильных устройств (IMEI), которые привязаны к их телефонным номерам. Предполагается также формирование единой базы данных мобильных устройств и введение черных списков уникальных номеров, сообщают «Известия» со ссылкой на поправки к закону «О связи», подготовленные Минцифры.

Изменения являются частью масштабного законопроекта по противодействию киберпреступности, разрабатываемого ведомством. Согласно документу, при наличии признаков недостоверности сведений об идентификаторе или противоправных действий данные будут направлены в государственную информационную систему противодействия правонарушениям.

IMEI – уникальный 15-значный код, присваиваемый производителями каждому мобильному устройству. Операторы связи используют его для идентификации гаджетов в сети и определения их местоположения. Кроме того, IMEI применяют банковские службы безопасности – по этому номеру они могут отличить настоящего клиента от мошенника, подменившего SIM-карту, пояснил директор Института исследований интернета Карен Казарян.

По его словам, изменение IMEI – один из методов киберпреступников. Такой инструмент позволяет скрыть устройство, использованное для мошенничества. Также подмену IMEI применяют владельцы SIM-боксов, которые задействованы в спам-рассылках и работе мошеннических кол-центров. После смены идентификатора операторы и банки воспринимают устройство, с которого исходил подозрительный трафик, как новый гаджет.

21 июня в МВД сообщили, что в 50% случаев телефонные мошенники называют себя правоохранителями и сотрудниками органов исполнительной власти. На финансовый сектор (Центробанк, коммерческие банки) приходится 30% случаев. 10% аферистов представляются сотрудниками управляющих компаний и ЖКХ. От имени работников МФЦ и портала «Госуслуги» действуют 7% злоумышленников, социальных служб и страховых компаний – 3%.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о защите россиян от кибермошенничества. Документом предусмотрено создание государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с применением информационных и коммуникационных технологий. По словам генпрокурора Игоря Краснова, система противодействия дистанционным мошенникам появится в России в январе 2026 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных