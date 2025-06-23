В России могут запретить перепрошивку мобильных устройств

По его словам, изменение IMEI – один из методов киберпреступников. Такой инструмент позволяет скрыть устройство, использованное для мошенничества. Также подмену IMEI применяют владельцы SIM-боксов, которые задействованы в спам-рассылках и работе мошеннических кол-центров. После смены идентификатора операторы и банки воспринимают устройство, с которого исходил подозрительный трафик, как новый гаджет.