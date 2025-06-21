Роскачество предупредило о новой мошеннической схеме с микрозаймами
Мошенники обманом оформляют на граждан микрозаймы и крадут деньги, за каждой такой аферой может стоять целая сеть злоумышленников, предупредили в Роскачестве.
В организации рассказали ТАСС, что мошенническая схема начинается со звонка человеку под видом курьеров и просьбы назвать код из СМС, который приходит якобы от официальных магазинов. По данным Роскачества, на самом деле этот код используется для оформления микрозайма. Сообщив код, жертва подтверждает заявку на кредит, и мошенники получают доступ к деньгам, тратя их на покупку крупной партии товаров в магазине. Злоумышленники также продают данные обманутых граждан другим МФО, что приводит к шквалу спам-звонков и СМС с предложениями кредитов, добавили в организации.
С Роскачестве считают вероятным, что за такими аферами стоит целая сеть злоумышленников. В ней задействованы хакеры, которые взламывают базы данных и похищают персональные данные, другие участники используют эти данные для оформления микрозаймов, а третьи занимаются оптовой продажей купленного.
1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о защите россиян от кибермошенничества. Документ предусматривает создание государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий. Генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что система противодействия дистанционным мошенникам появится в России в январе 2026 г.