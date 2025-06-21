Роскачество предупредило о новой мошеннической схеме с микрозаймами

В организации рассказали ТАСС, что мошенническая схема начинается со звонка человеку под видом курьеров и просьбы назвать код из СМС, который приходит якобы от официальных магазинов. По данным Роскачества, на самом деле этот код используется для оформления микрозайма. Сообщив код, жертва подтверждает заявку на кредит, и мошенники получают доступ к деньгам, тратя их на покупку крупной партии товаров в магазине. Злоумышленники также продают данные обманутых граждан другим МФО, что приводит к шквалу спам-звонков и СМС с предложениями кредитов, добавили в организации.