РКК рассказал, сколько потратил на помощь жителям приграничья
Российский Красный Крест (РКК) в 2024 г. потратил более 3,7 млрд руб. Из этой суммы на помощь пострадавшим в приграничных регионах ушло в общей сложности 1,1 млрд руб. В Курской области – 606 млн руб., в Белгородской и других приграничных областях – 527 млн руб. Об этом сообщил председатель организации Павел Савчук в интервью «Ведомостям».
По его словам, основным источником помощи приграничным регионам стали пожертвования от компаний и частных лиц, которые составили практически 65% всего объема помощи – 734,5 млн руб. Также немаловажную роль сыграли средства международных партнеров, в том числе Международного комитета Красного Креста и Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца – почти 400 млн руб.
В целом, на подготовку и реагирование на чрезвычайные ситуации (ЧС) было направлено более 3,1 млрд руб. Эта сумма составляет почти 82% от общего бюджета РКК.
Савчук рассказал, что РКК всегда определяет категории наиболее уязвимых пострадавших. Организация старается в первую очередь обеспечить всем необходимым пожилых людей, беременных женщин, многодетные семьи, людей с инвалидностью, а также семьи, где нет одного кормильца.
На фоне обострения ситуации в приграничных регионах РФ стал заметен рост осознанного участия со стороны бизнеса в гуманитарных инициативах РКК, добавил председатель организации. По его словам, компании стали охотнее включаться в них – количество корпоративных партнеров РКК выросло в семь раз. Он пояснил, что в начале 2022 г. с РКК сотрудничало 200 компаний, а в 2024 г. это число увеличилось до 1300.
«Многие партнеры не просто жертвуют средства. Они инициируют собственные проекты, запуская сборы, предоставляя логистику, ресурсы и цифровые сервисы для помощи приграничью», – продолжил Савчук.
В пример он привел «Почту России», которая организовала бесплатную доставку гуманитарных посылок со всей страны в отделения РКК в Курске и Белгороде. Помимо этого сервис «Авито» обеспечил логистику для гуманитарных грузов. ЦИАН оказывал помощь с временным размещением эвакуированных.
Из отчета РКК за 2024 г. следует, что организация направила средства на обучение навыкам оказания первой помощи – более 292 млн руб., социальную помощь и программы в сфере укрепления здоровья – более 226 млн руб., популяризацию донорства крови и костного мозга – более 71 млн и др.
По итогам прошлого года РКК оказал помощь 433 000 человек, пострадавшим от украинского кризиса. Из них 268 000 переселенцев с Украины и Донбасса, 129 500 жителей Курской области и 35 500 – из Белгородской. Кроме того, РКК помог 1387 людям найти родственников после ЧС в Курском регионе.