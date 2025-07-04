РКК рассказал, сколько потратил на помощь жителям приграничья

На фоне обострения ситуации в приграничных регионах РФ стал заметен рост осознанного участия со стороны бизнеса в гуманитарных инициативах РКК, добавил председатель организации. По его словам, компании стали охотнее включаться в них – количество корпоративных партнеров РКК выросло в семь раз. Он пояснил, что в начале 2022 г. с РКК сотрудничало 200 компаний, а в 2024 г. это число увеличилось до 1300.