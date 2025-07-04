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РКК рассказал, как возвращают вывезенных на Украину граждан

Ведомости

Российский Красный Крест (РКК) занимается вопросами репатриации россиян с территории Украины в координации с правительством Курской области, уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой и Международным комитетом Красного Креста (МККК). Об этом сообщил председатель организации Павел Савчук в интервью «Ведомостям».

Он пояснил, что для возвращения граждан РФ на территорию страны Москалькова использует свои каналы и договаривается о репатриации. После этого украинский Красный Крест и МККК довозят их до границы. На территории РФ граждан встречает РКК.

По его словам, в случае если возвращенным гражданам необходима медицинская помощь, Минздрав предоставляет карету скорой помощи. Если нужна ночная остановка, РКК обеспечивает питание и проживание. Кроме того, организация также координирует сопровождение психологов на пути следования в Курскую область.

«Знаете, наверное, нет ничего страшнее, чем не понимать, что происходит с твоими близкими и где они находятся», – сказал Савчук.

Он уточнил, что РКК не занимается установлением статуса «пропавший без вести», это в компетенции других органов. Организация работает по запросам от тех, кто не может связаться с близкими, добавил председатель РКК.

По его словам, сотрудники Службы восстановления семейных связей обрабатывают заявки, ведут розыск по открытым источникам, сверяют списки с партнерами и уполномоченными организациями. По итогам такой работы с августа 2024 г. помощь в установлении судьбы и восстановлении связи с близкими получили более 2600 человек, заключил Савчук.

Россия и Украина провели последний обмен военнопленными 26 июня. Он прошел в рамках договоренностей, достигнутых во время второго раунда переговоров двух стран в Стамбуле 2 июня. Первый этап масштабного обмена состоялся 9 июня. Точное число военных, вошедших в обменные списки в рамках первого этапа, не раскрывалось.

20 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что две жительницы сел Мартыновка и Гуево Суджанского района возвращены в Россию с Украины. По словам Москальковой, в украинских Сумах остаются еще 32 жителя Курской области, которых Россия пытается вернуть.

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