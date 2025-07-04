Топ-менеджеры Светлинского месторождения ЮГК стали фигурантами уголовных дел
Фигурантами уголовных дел о нарушении структурами «Южуралзолото» (ЮГК) стали директор ГОК «Светлинский» Сергей Щелоков и начальник золотоизвлекательной фабрики Дмитрий Бендик. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Щелоков подозревается в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ) и в порче земли (ст. 254 УК РФ), а Бендик – по ст. 246 УК РФ.
Предварительно, сумма ущерба экологии, причиненного структурами «Южуралзолота» в Челябинской области, оценивается в 6 млрд руб. По словам источника, эти сведения были выяснены в рамках расследования дел о нарушении правил охраны окружающей среды. Были также получены показания подчиненных основного владельца «Южуралзолота» Константина Струкова. Собеседник агентства добавил, что оперативное сопровождение уголовных дел осуществляет ФСБ России.
2 июля РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало, что сотрудники ФСБ и Следственного комитета (СК) РФ в Челябинской области провели обыски в офисах «Южуралзолота», а также аффилированных с ним организаций в Пласте и в Челябинске. Обыски также прошли на рабочих местах Струкова. Источник сообщал, что оперативные мероприятия связаны с уголовными делами о нарушении природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках ЮГК в Пластовском и Еткульском районах. Силовые структуры считают, что результатом нарушений стало загрязнение водоохранной зоны и ухудшение экологической обстановки.
3 июля «Ведомости» писали, что Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства акции ЮГК, принадлежащие Струкову. Иск также содержит требование о передаче 100%-ной доли в ООО «Управляющая компания «ЮГК» в собственность государства. Согласно документу, бизнесмен создал «ЮГК», завладел имуществом компании «Южуралзолото», которую возглавлял ранее, и таким образом нарушил запрет на осуществление предпринимательской деятельности.