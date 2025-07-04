Топ-менеджеры Светлинского месторождения ЮГК стали фигурантами уголовных дел

2 июля РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало, что сотрудники ФСБ и Следственного комитета (СК) РФ в Челябинской области провели обыски в офисах «Южуралзолота», а также аффилированных с ним организаций в Пласте и в Челябинске. Обыски также прошли на рабочих местах Струкова. Источник сообщал, что оперативные мероприятия связаны с уголовными делами о нарушении природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках ЮГК в Пластовском и Еткульском районах. Силовые структуры считают, что результатом нарушений стало загрязнение водоохранной зоны и ухудшение экологической обстановки.