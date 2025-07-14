Климатолог Кокорин предупредил о повышении температуры в РФ в течение 50 лет
В течение следующих 50 лет средняя летняя температура в России может подняться на два-три градуса. Об этом «РИА Новости» сообщил климатолог фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
Он объяснил свой прогноз тенденцией последних десятилетий. За основу своего предположения Кокорин взял прогноз Главной геофизической обсерватории.
Эксперт добавил, что за последние 50 лет средняя температура по России летом уже поднялась примерно на два градуса.
10 июля в Москве зафиксировали рекордную температуру – воздух прогрелся до +33,7 градуса, обогнав предыдущее значение на 0,3 градуса, зафиксированное в 1996 г. Ночь с 9 на 10 июля стала самой теплой в Москве в 2025 г. По данным базовой метеостанции ВДНХ, минимальная температура не опустилась ниже +19,9 градуса. На метеостанции Балчуг в центре города минимальная температура составила +23,4 градуса.
Синоптик Евгений Тишковец 13 июля рассказал, что неделя аномальной жары в Москве завершается. Далее ожидаются тропические ливни, а в выходные 19 и 20 июля – «идеальное бархатное лето».