Климатолог Кокорин предупредил о повышении температуры в РФ в течение 50 лет

10 июля в Москве зафиксировали рекордную температуру – воздух прогрелся до +33,7 градуса, обогнав предыдущее значение на 0,3 градуса, зафиксированное в 1996 г. Ночь с 9 на 10 июля стала самой теплой в Москве в 2025 г. По данным базовой метеостанции ВДНХ, минимальная температура не опустилась ниже +19,9 градуса. На метеостанции Балчуг в центре города минимальная температура составила +23,4 градуса.