Неделя аномальной жары в Москве завершается

В понедельник ожидается до 14 мм осадков, днем +26...+29, ночью +18...+21. Вторник будет самым дождливым – за сутки прогнозируется до 42 мм осадков, что составляет 50% от нормы месяца, рассказывает синоптик. Днем будет +22...+25 градусов, а ночью +17...+20. В среду температура еще понизится и продолжатся ливни. Ночью будет +14...+17, а днем – не выше +21…+24.