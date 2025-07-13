Неделя аномальной жары в Москве завершается
Неделя аномальной жары в Москве завершается. Теперь ожидаются тропические ливни, а в выходные 19 и 20 июля – «идеальное бархатное лето», рассказал в своем Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец.
«Июль стал на 2 градуса теплее нормы, и больше не будет эпатировать тропическим зноем, но удивит жителей Центральной России обильными тропическим ливнями», – заявил Тишковец.
В понедельник ожидается до 14 мм осадков, днем +26...+29, ночью +18...+21. Вторник будет самым дождливым – за сутки прогнозируется до 42 мм осадков, что составляет 50% от нормы месяца, рассказывает синоптик. Днем будет +22...+25 градусов, а ночью +17...+20. В среду температура еще понизится и продолжатся ливни. Ночью будет +14...+17, а днем – не выше +21…+24.
В четверг погода наладится. Днем потеплеет до комфортных +23...+26. В пятницу местами может быть дождь, после полудня +21…+24.
В выходные 19 и 20 июля антициклон «принесет москвичам идеальное бархатное лето», заверил Тишковец. По ночам +10…+15, в середине дня +22…+27.
10 июля на метеостанции Балчуг температура достигла +35 градусов. Однако официальные рекорды фиксируются по данным станции на ВДНХ. «Температура превысила 33,7 градуса, обогнав предыдущее значение на 0,3 градуса, зафиксированное в 1996 г.», – рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.