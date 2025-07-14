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МВД объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова

Ведомости

МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова (считается в России иноагентом) по уголовной статье, следует из базы ведомства.

По какой именно уголовной статье разыскаивается писатель, не раскрывается.

30 апреля СК возбудил уголовное дело против Быкова. Он подозревается по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Санкция первой статьи предусматривает максимальное наказание в 10 лет лишения свободы, второй – до двух лет.

В декабре 2023 г. издательство АСТ (входит в крупнейшую в России издательскую группу «Эксмо–АСТ») приостановило продажу книг писателя Бориса Акунина (псевдоним Григория Чхартишвили, считается в РФ иностранным агентом) и Быкова. Книги стали недоступны для покупки на сайтах издательства, книжных сетей «Читай-город – Буквоед» и «Лабиринт».

Это произошло после того, как пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали на YouТube-канале записи бесед с писателями. В разговоре с Быковым они представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Акунин считал, что с ним говорят экс-министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и президент страны Владимир Зеленский.

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