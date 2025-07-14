МВД объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова

Это произошло после того, как пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали на YouТube-канале записи бесед с писателями. В разговоре с Быковым они представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Акунин считал, что с ним говорят экс-министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и президент страны Владимир Зеленский.