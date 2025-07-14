МВД объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова
МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова
По какой именно уголовной статье разыскаивается писатель, не раскрывается.
30 апреля СК возбудил уголовное дело против Быкова. Он подозревается по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Санкция первой статьи предусматривает максимальное наказание в 10 лет лишения свободы, второй – до двух лет.
В декабре 2023 г. издательство АСТ (входит в крупнейшую в России издательскую группу «Эксмо–АСТ») приостановило продажу книг писателя Бориса Акунина (псевдоним Григория Чхартишвили, считается в РФ иностранным агентом) и Быкова. Книги стали недоступны для покупки на сайтах издательства, книжных сетей «Читай-город – Буквоед» и «Лабиринт».
Это произошло после того, как пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали на YouТube-канале записи бесед с писателями. В разговоре с Быковым они представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Акунин считал, что с ним говорят экс-министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и президент страны Владимир Зеленский.