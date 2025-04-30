СК возбудил уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова
Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). По первой статье ему может грозить максимальное наказание в размере 10 лет лишения свободы, по второй – до двух лет.
Сообщается также, что сейчас рассматривается вопрос об объявлении Быкова в розыск.
14 декабря издательство АСТ (входит в крупнейшую в России издательскую группу «Эксмо–АСТ») приостановило распространение книг уехавших из России Бориса Акунина (псевдоним Григория Чхартишвили, признанного в РФ иностранным агентом) и Дмитрия Быкова. Их книги стали недоступны для покупки на сайтах издательства, а также книжных сетей «Читай-город – Буквоед» и «Лабиринт».
Это произошло после того, как пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) выложили на своем YouТube-канале записи отдельных разговоров с писателями. В беседе с Быковым они представились руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком. Акунин же полагал, что с ним разговаривают экс-министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и глава страны Владимир Зеленский.