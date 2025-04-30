СК возбудил уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). По первой статье ему может грозить максимальное наказание в размере 10 лет лишения свободы, по второй – до двух лет.